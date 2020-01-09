Иткульский спиртзавод вновь остановил производство

Производство алкогольной продукции на Иткульском спиртзаводе вновь остановлено, сообщает "Алтапресс" со ссылкой на работников предприятия.
В связи с тяжелой финансовой ситуацией не закуплено необходимое для производственного процесса зерно. Предпосылок к тому, что ситуация в ближайшее время изменится, пока что нет.
Напомним, предприятие в мае 2019 года само подало заявление о признании себя несостоятельным. Арбитражный суд Алтайского края в июне ввел процедуру банкротства. В феврале счета Иткульского спиртзавода были арестованы по требованию Промсвязьбанка, завод выступал поручителем по кредитам "Кристалл-Лефортово".
Арест был наложен в пределах суммы исковых требований – 134,7 млн руб. В начале марта появилась информация о том, что на предприятии собираются уволить почти 200 человек. Позже в ситуацию вмешался губернатор Алтайского края Виктор Томенко, и долги по зарплате удалось погасить.
Томенко не исключил, что Иткульский спиртзавод могут выкупить подведомственные краю организации или алтайские бизнесмены. Он отметил, что собственники предприятия довели его до такого состояния, что спиртзавод сам на себя подал заявление о банкротстве. Однако вмешиваться в дела частного предприятия власти не имеют права.
Позднее появилась информация о том, что банкротящееся предприятие будет продано. Потенциальным инвестором стала компания Marussia Beverages со штаб-квартирой в Нидерландах, которая принадлежит Haydn Holding AB (Швеция).
ООО "Маруся бевереджис рус" – дистрибьютор премиального алкоголя (ТМ Mamont, Chateau Mukhrani и Tamada, Schlumberger, Mozart, Mossburn и др.). В 2017 году группа запустила в работу винокурню Torabhaig в Шотландии на острове Скай. Компания не располагает собственными производственными мощностями в России.
Иткульский спиртзавод на протяжении десяти лет производит для Marussia Beverages водку Mamont. "Мы всегда были очень довольны качеством продукции и профессионализмом сотрудников Иткуля. Во всех странах, где мы развиваем Mamont, у нас только положительные отзывы о продукте", – сказал генеральный директор ООО "Маруся бевереджис рус" Юрий Тинт.
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