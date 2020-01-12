Два в одном. В алтайском селе открыли школу, совмещенную с детсадом

Фото: пресс-служба АКЗС
Новую школу, совмещенную с детским садом, открыли в пятницу, 10 января, в селе Покровка Локтевского района. Строительство шло два года и стоило 150 млн рублей. Подробности передает пресс-служба парламента Алтайского края (АКЗС).
Школа может вместить 90 учащихся, детский сад – 40 малышей. А еще здесь есть пищеблок и спортивный зал с раздевалками, душевыми, снарядной комнатой, кабинетом тренера. Общая площадь здания – более трех тысяч квадратных метров. Специально для отопления школы возвели новую угольную котельную.
Строили объект с 2017 года по краевому проекту "80х80". Подрядчиком выступило ООО "Строй-Индустрия". Прежнее здание школы было в аварийном состоянии, детсада не было вовсе.
Открывали объект председатель АКЗС Александр Романенко, министр образования Алтайского края Максим Костенко, депутат АКЗС Сергей Бенслер, глава администрации Локтевского района Галина Глазунова, школьники, воспитанники детского сада и их родители.
"Отрадно, что 2020 год в Алтайском крае начинается с открытия новой школы. Уверен, что село будет жить и развиваться теперь более интенсивными темпами, используя в полном объеме потенциал Покровской школы, сада, спортивного зала и всей социальной инфраструктуры, созданной внутри и на территории образовательного комплекса. Сегодня на открытии было приятно видеть радость и интерес не только на лицах детей и учителей, но и у родителей школьников", – прокомментировал Александр Романенко.
Спикер АКЗС также отметил, что депутаты краевого парламента курировали строительство школы с самого его начала и не раз посещали стройплощадку.
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