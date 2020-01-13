"Результаты работы снегом завалило". Томенко раскритиковал очистку улиц Барнаула

Губернатор Виктор Томенко выразил обеспокоенность проблемой очистки снега в крупнейших городах Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Работаем, к сожалению, не в том объеме, в котором требуется, и не теми темпами, — констатировал глава региона. — Недовольство жителей положением дел совершенно обоснованно и естественно".
Он проинформировал их руководителей Барнаула, Бийска и Рубцовска о том, что 22 января заслушает их доклады по этому поводу. В них будет содержаться информация о том, какие меры приняты для нормализации обстановки и что нужно сделать еще, чтобы окончательно решить проблемы со снегоуборкой.
"Многие результаты нашей прошлогодней работы, включая итоги реализации нацпроектов, просто снегом завалило, по которому не пройти и не проехать ни транспорту, ни жителям", — выразил недовольство губернатор.
Он не исключил, что по итогам обсуждения этого вопроса на заседание Правительства Алтайского края региональные власти примут специальные решения для повышения эффективности работы дорожников.
Комментарии
А чего не в мае-то? Да и нечего со всякими педросами с таблом шарпея якшаться.