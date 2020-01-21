Россия сохранила пятое место в мире по запасам золота

По итогам 2019 года Россия имеет в запасе 2270,56 тонны золота (73 млн унций). Это около 30-35 стандартных грузовых вагонов на железной дороге. По запасам золота Россия занимает пятое место в мире, сообщает РИА "Новости".

На эту позицию страна поднялась в 2018 году, потеснив Китай. За минувший год Россия купила 159 тонн золота. Таким образом, страна укрепила свои позиции и стала самым активным в мире скупщиком драгоценного металла, взяв на себя пятую часть от всех покупок на мировом рынке золота.

Лидерами рейтинга стали США и Германия. На конец 2019 года эти страны обладают 8133,5 тонны и 3370 тонн соответственно. Третье и четвертое места занимают Италия с запасами золота в 2452 тонны и Франция с 2436 тоннами.