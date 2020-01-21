Россия сохранила пятое место в мире по запасам золота

По итогам 2019 года Россия имеет в запасе 2270,56 тонны золота (73 млн унций). Это около 30-35 стандартных грузовых вагонов на железной дороге. По запасам золота Россия занимает пятое место в мире, сообщает РИА "Новости".
На эту позицию страна поднялась в 2018 году, потеснив Китай. За минувший год Россия купила 159 тонн золота. Таким образом, страна укрепила свои позиции и стала самым активным в мире скупщиком драгоценного металла, взяв на себя пятую часть от всех покупок на мировом рынке золота.
Лидерами рейтинга стали США и Германия. На конец 2019 года эти страны обладают 8133,5 тонны и 3370 тонн соответственно. Третье и четвертое места занимают Италия с запасами золота в 2452 тонны и Франция с 2436 тоннами.
Комментарии
мы щас как, должны радоваться или гордиться? там вон дети умирают - нуждаются в операциях жизненноважных, там люди голодают, там втирают, что денег на пенсию нет, потому заставляют стариков работать - но зато у нас миллионеров куча и запасы золота и нефти дикие.
За прошлые 100 лет Россия разваливалась дважды, напомните: куда каждый раз уезжало её золото?
Золотая страна
Ну ничего, друзья путина и чиновники и это растащат!
Правительство черепахообразного, не успело все разворовать?
А живем хуже чем в Зимбабве. Парадокс однако
Ни фига, правда, в Китае людей почти в 10 раз больше, а золота меньше. Это у нас на душу населения золота в 10 раз больше, чем во второй экономике мира
мы самая богатая страна (ну по спискам почти) по золоту, газу, лесу....
с самыми нищими 99% населения людьми
горжусь, ага
Нищие собрались. krash и Ко.
Это золото метрополии. Даже не облизывайтесь на него.
Золото Партии N 2- не?
Один тут свою пасть раззевает про Зимбабве, и что мы типа беднее их живем.
Ты, был в Зимбабве? Ты знаешь как там живут? Вот просто скажите: нахрена тут ересь нести? Вы совсем тут все деbилы, что ли?
Опять про детей начинают пургу нести...
Взять все и поделить!!!! Так, шариковы?))
15:51
Не беднее он писал, а хуже или вы читать не умеете?
21.01.2020 15:51
- гость -
Тот кто про детей писал, сам на мафынке постоянно ездит.
Взял бы продал свою мафынку и отдал детям, чем постоянно бузить с утра до вечера на Амике на дворников.
15:55
А мы живем хуже, чем в Зимбабве?????
Ты умом тронулся? Понятно, что вам поровну чо нести, лишь бы насрать на власти, но берега то видеть надо.
Мы если и не золотой миллиард, то явно на входе в него. Вы хоть где нибудь были в мире лично? Ну, чтобы не из интернета читать, а самому посмотреть?
ещё никогда общак наших капиталистов не был столь надежен!