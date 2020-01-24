"Ростелеком" поддержал новые проекты образовательных учреждений Барнаула

"Ростелеком" реализовал ряд совместных проектов с двумя образовательными учреждениями Барнаула. Учащимся бизнес-школы для подростков "Поколение Z" компания предложила необычные рабочие тетради, а языковому центру "ИМКА Прайм" разработала дизайн и напечатала "Дневники успеваемости". В рамках сотрудничества крупнейший российский провайдер презентовал собственный онлайн-сервис для школьников "Ростелеком Лицей".

Ученикам бизнес-школы "Ростелеком" помог подготовить рабочие тетради, содержание которых с высказываниями успешных людей мотивирует на получение образования и воспитание внутренней дисциплины. На одной из страниц размещено и напутствие директора Алтайского филиала "Ростелекома" Сергея Лавренюка: "Желаю получить знания, которые помогут открыть свое дело, пройти путь от стартапа до предпринимателя и стать бизнесменом. Действуй, и все получится".

"Дневник успеваемости" представляет собой цветной картонный вкладыш с графиком уроков. Если ученик выполнил определенные задания на уроке, педагог крепит в дневник специальную наклейку-бонус. Три ученика, которые наберут самое большое количество бонусов, получат подарки от образовательного центра и "Ростелекома".

"Дневник успеваемости" для дошкольников и детей младшего школьного возраста стал первым совместным проектом с "Ростелекомом". Мы уже получили первые отзывы от родителей, которые с одобрением отнеслись к введению в обучение дополнительного стимула. Надеемся, что эта идея повысит интерес к изучению иностранных языков и успеваемость наших учеников", – говорит заместитель директора "ИМКА Прайм" Оксана Павлова.

В рабочих тетрадях для образовательного центра компания рассказывает об услуге "Ростелеком Лицей". Это образовательный портал, который помогает улучшить школьные оценки, подготовиться к олимпиадам и ЕГЭ и продвинуться в изучении конкретных предметов. Особенность ресурса в возможности пользоваться услугами консультантов и репетиторов в домашних условиях. Специальных приспособлений и умений для доступа к онлайн-сервису не требуется, только интернет и желание получать знания.