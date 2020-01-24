Алексей Найден возглавил отделение "Единой России" в Камне-на-Оби

В Камне-на-Оби прошла конференция местного отделения "Единой России", основным вопросом которой стали выборы нового секретаря, сообщили в реготделении партии.

Заместитель Секретаря Регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Серов подчеркнул, что эта конференция важна как для партии, так и для района в целом.

"С сожалением констатирую, что на сегодняшний день Каменского местного отделения как значимого субъекта в политической жизни района практически не существует, а сам Каменский район — сложная территория с социально-экономической точки зрения. Для того чтобы переломить эту ситуацию, вывести территорию на более высокий уровень развития, новому секретарю необходимо выстроить тесное взаимодействие с руководством района, края, Президиумом для более эффективной реализации в районе национальных проектов, привлечения финансирования и других ресурсов", — сказал он.

Выборы секретаря проходили на альтернативной основе. Делегаты выдвинули три кандидатуры: депутата АКЗС Алексея Найдена, руководителя фракции "ЕР" в Новоярковском сельском Совете депутатов Каменского района Ольги Мармазинских и депутата Каменского районного Собрания депутатов Виктора Штрака. По итогам тайного голосования большинство голосов (26) получил Алексей Найден. Обращаясь к делегатам он поблагодарил их за оказанное доверие и обозначил приоритеты в предстоящей работе.