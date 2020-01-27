Барнаульская транспортная прокуратура завершила проверку по факту незаконного использования квадрокоптера при проведении видеосъемки в краевой столице.
Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что в октябре 2019 года горожанин запустил беспилотный аппарат над зданием Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Алтайскому краю.
Выяснилось, что квадрокоптер эксплуатировался без соответствующего разрешения. Хозяина аппарата привлекли к административной ответственности. Мужчине назначили штраф в 30 тысяч рублей.
Как уже сообщал amic.ru, с осени 2019 года владельцы легких беспилотников в России должны ставить летательные аппараты на учет. Речь идет об аппаратах со взлетной массой от 0,250 до 30 килограммов.
Комментарии
Барнаульца оштрафовали за запуск дрона над зданием Росгвардии
В США могли застрелить в момент запуска
Только вчера смотрел нашего влогера, путешествующего по Китаю, он в мегаполисе с небосрёбами - Чуньцин, население 35 млн. чел. свободно дрона запускает. Правда бывает иногда подойдут скажут что в конкретной точкенельзя запускать, но почти везде можно! Да и штрафов никаких, а тут сплошное регламентирование всего и вся!
Даже дрон не сбили. При Сталине начальник Росгвардии уже давал бы показание в НКВД, как у него обеспечивается безопасность органа власти
А в Иране могли перепутать и сбить самолет
Как то не верится, что барнаулец просто игрался, есть версия, что проверял реакцию. Дрон же наверное снимал здание Росгвардии сверху
Гвардейцы штаны намочили со страху, думали их обстреливать будут? Это им не митинги разгонять...
Представляете, граждане оппики, в мире вообще почти не осталось стран, где бы не регламентировали использование дронов.
Например, в Европейском Союзе с 24 мая 2019 года регистрация дронов - обязательна, также запрещены полеты выше 120 метров вообще, а над некоторыми территориями в принципе запрещены.
Итак, что вы там про обмочившихся росгвардейцах пукали?
Они не обмочились, у них посерьёзнее вышло. Но это тайна, её с дрона снимать нельзя.