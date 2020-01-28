На пути реновации. Жилой комплекс бизнес-класса построят за "Сити-центром" в Барнауле

Новый ЖК за "Сити-Центром"/Фото: предоставлено отделом продаж "Адалин-Строй"

Компания "Адалин-Строй" возведет за "Сити-центром" крупный жилой комплекс бизнес-класса на 657 квартир, рассказали amic.ru в отделе продаж. Микрорайон из трех домов и большой подземной парковкой построят на месте частного сектора, который снесли в 2019 году. Единственное здание, оставшееся нетронутым, – столетний памятник архитектуры, дом на улице Интернациональная, 150. Его застройщик собирается отреставрировать таким образом, чтобы он "вписался" в ЖК.

Три дома и парковка

Жилой комплекс построят в квартале, ограниченном улицами Интернациональной, Пролетарской, переулком Радищева и переулком Циолковского. Проект предполагает возведение 17-этажного дома и двух шести-семиэтажных.

"Жилой комплекс будет класса "комфорт-плюс". Шести-семиэтажные дома в центре Барнаула застройщики редко ставят, чаще всего на небольшом участке возводят "свечку", – отметили в отделе продаж.

Двор микрорайона закроют для проезда транспорта. Также запланирована подземная парковка на 192 машино-места.

"Это не окончательный вариант жилого комплекса, компания должна пройти градостроительный совет и получить одобрение архитектурного сообщества", – отметили в отделе продаж.

Историческая ценность

Общая площадь нового микрорайона составит 1,6 га. Чтобы его разместить, компания выкупила несколько частных домов и административные объекты. Участок уже расчистили от строений и подготовили к работам.

На территории будущего ЖК сейчас стоит лишь дом-памятник. Застройщик ждет, когда краевое управление госохраны объектов культурного наследия утвердит проект зон охраны памятников. Тогда "Адалин-Строй" получит разрешение на строительство жилого комплекса. Дом-памятник девелопер обязан восстановить.

У "Адалин-Строя" уже есть опыт таких работ. В 2018 году компания выкупила исторический дом на ул. Пролетарской, 158, который находился на территории жилого комплекса "Большая медведица", и отреставрировал его.

Популярный район

Микрорайон за "Сити-центром" – один из самых популярных в центральной части города. Здесь одновременно работают две строительные компании и скоро с проектами выйдут еще две.

На ул. Пролетарской, 160, "Адалин-Строй" завершает вторую очередь ЖК "Большая Медведица", на ул. Партизанская, 203, компания "Пакпластика" возводит 16-этажный жилой дом.

Компания "Союз" планирует построить два высотных дома на участке, который находится в границах ул. Пролетарской, пер. Циолковского, ул. Партизанской и пер. Ядринцева. А на ул. Партизанской, 199, возведет "свечку" "Строительная перспектива".

Факт

ЖК бизнес-класса станет первым проектом "Адалин-Строя", который компания возведет по новым строительным правилам, то есть с использованием эскроу-счетов.