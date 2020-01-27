Сотрудники МЧС спасли 70 человек при пожаре в Барнауле

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники ГУ МЧС России потушили пожар в квартире пятиэтажного дома в Барнауле, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о возгорании на втором этаже здания поступило в оперативные службы 27 января в 17:52. Прибывшие спасатели приняли решение об эвакуации людей из здания в связи с задымлением и угрозой распространения огня.

В результате пожарные вывели из дома 70 человек, 20 из них – непосредственно из опасной зоны. В числе эвакуированных восемь детей.

Огонь на площади 30 квадратных метров полностью потушили в 18:26. В его ликвидации и спасении людей задействовали 35 человек личного состава.

Пламенем повреждены вещи в квартире. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.