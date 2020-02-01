Новое фото Елены Летучей на Алтае появилось в интернете

Новая фотография телеведущей Елены Летучей с Алтая опубликована в Instagram. Ее выложил сотрудник Сайлюгемского национального парка, уточнив, что снимок был сделан осенью.
"С Еленой Летучей инспектируем столовые для аргали", – гласит подпись к фото.
Напомним, поп-исполнитель Митя Фомин и Елена Летучая посетили Сайлюгемский национальный парк в качестве волонтеров Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).
Там они помогали ставить и проверять фотоловушки, а также установили памятник, на котором изображены первые снимки снежных барсов на хребте Сайлюгем.
Главная задача этой миссии – привлечь внимание общественности к проблеме исчезающих животных.
Комментарии
Это Оззи Осборн!
Зашел тупо глянуть, что ж за шмара о которой пишут с незнакомой фамилией.
Глянул, убедился, что знать не знаю, да и знать не хочу. Просто попытка стать известной.