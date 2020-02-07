Россиянин сжег тещу и двух детей из-за нежелания платить алименты

Мужчина сжег тещу и двух детей в городе Прокопьевске Кемеровской области, пишет "Лента".

В 2005 году, не желая признавать отцовство, он решил убить детей в возрасте восьми месяцев и полутора лет. В ночь на 10 мая он поджег дом, где находились дети, а также их мать и бабушка. Кроме того, он облил бензином двери и территорию вокруг дома, чтобы отрезать выход.

27-летняя россиянка смогла покинуть помещение и вывести остальных. Пострадавшие были доставлены в больницу, но спасти людей не удалось.

Причастность мужчины к поджогу установили только в 2015 году. В 2020 суд приговорил его к пожизненному заключению.