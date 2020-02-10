Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами

Мошенники, которые занимаются хищением денег с банковских карт, стали пользоваться новой схемой, пишут "Известия" со ссылкой на специалистов Банка России.

Преступники звонят потенциальной жертве, сообщают о получении заявления на закрытие счета и предлагают ему "спасти" свои деньги переводом их на безопасный счет. В ЦБ заявили, что с подобной схемой уже знакомы.

"Она сводится к тому, чтобы получить возможность вывести деньги со счета. Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на "безопасный" счет", – рассказал собеседник издания.

Для того чтобы уберечь свои деньги, не сообщайте третьим лицам коды из СМС и данные вашей карты.