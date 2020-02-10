Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами

Мошенники, которые занимаются хищением денег с банковских карт, стали пользоваться новой схемой, пишут "Известия" со ссылкой на специалистов Банка России.
Преступники звонят потенциальной жертве, сообщают о получении заявления на закрытие счета и предлагают ему "спасти" свои деньги переводом их на безопасный счет. В ЦБ заявили, что с подобной схемой уже знакомы.
"Она сводится к тому, чтобы получить возможность вывести деньги со счета. Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на "безопасный" счет", – рассказал собеседник издания.
Для того чтобы уберечь свои деньги, не сообщайте третьим лицам коды из СМС и данные вашей карты.
Комментарии
1. Человек работал, работал, всю жизнь, заработал денег, положил их
в банк на депозит, чтобы получать пенсию.
2. Но в этот момент включается механизм инфляции и пенсию на самом
деле получает не заслуженный пенсионер, а тот кто это деньги берёт
в кредит.
3. Но на самом деле пенсию не получает ни тот ни другой, все эти
заработанные и тем и другим деньги аккумулируются в банке.
Ну так быть может пора поставить этот аккумулятор на разрядку?
А может послать эти карточки подальше и пользоваться наличными? Я всё больше к этому склоняюсь.
Неудобно? А что делать?