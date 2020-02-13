Резкий скачок числа больных коронавирусом объяснили в Китае

Всплеск заболеваемости коронавирусом в провинции Хубэй китайские власти объяснили тем, что стали использовать другой метод диагностики, сообщает РИА "Новости". Он позволяет выявлять заболевание у тех, кому раньше ошибочно ставили другой диагноз.

В общей сложности число заболевших в Хубэе превысило 48,2 тысячи человек, из них 1310 скончались. Излечить удалось 3441 человека.

Как ранее писал amic.ru, коронавирус нового типа уже распространился и в других странах. В частности, официально подтверждены единичные случаи заболевания в России, Таиланде, Южной Корее, США и Японии.

В связи с тем, что абсолютное большинство инфицированных либо проживают в городе Ухань, либо контактировали с его жителями, власти КНР приняли решение закрыть город на карантин. Въезд и выезд из него сейчас запрещен. Рынок "Хуанань" не работает с 1 января 2020 года.