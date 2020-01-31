В России выявили два случая заболевания коронавирусом

Первые случаи заражения китайским коронавирусом официально подтверждены в России 31 января, сообщает "Интерфакс".

Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова уточнила, что это произошло в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая.

Голикова уточнила, что в связи с риском распространения болезни правительство РФ вводит дополнительные меры безопасности.

В их числе – ограничение на пересечение российско-монгольской границы и эвакуация российских граждан с территории КНР.

Первоочередная задача – вывоз всех россиян из провинции Хубэй, где и распространилась инфекция. Там находится 341 гражданин РФ, из них 300 непосредственно в городе Ухань, ставшим эпицентром распространения инфекции.

Ранее несколько российских авиакомпаний объявили об отмене рейсов на китайский остров Хайнань. Такое решение связывают со сложной эпидемиологической обстановкой в Китае, где активно распространяется новый вид коронавируса. Всех российских туристов с Хайнаня должны вернуть до 4 февраля.