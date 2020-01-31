В России выявили два случая заболевания коронавирусом

Первые случаи заражения китайским коронавирусом официально подтверждены в России 31 января, сообщает "Интерфакс".
Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова уточнила, что это произошло в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая.
Голикова уточнила, что в связи с риском распространения болезни правительство РФ вводит дополнительные меры безопасности.
В их числе – ограничение на пересечение российско-монгольской границы и эвакуация российских граждан с территории КНР.
Первоочередная задача – вывоз всех россиян из провинции Хубэй, где и распространилась инфекция. Там находится 341 гражданин РФ, из них 300 непосредственно в городе Ухань, ставшим эпицентром распространения инфекции.
Ранее несколько российских авиакомпаний объявили об отмене рейсов на китайский остров Хайнань. Такое решение связывают со сложной эпидемиологической обстановкой в Китае, где активно распространяется новый вид коронавируса. Всех российских туристов с Хайнаня должны вернуть до 4 февраля.
Комментарии
вывезут вместе с вирусом
А как же граница на замке Россияне можите не боятся,мы всех проверяем . ай я яай ! Ну мы по прежнему. верим что всё хорошо!!!
Первоочередная задача – вывоз всех россиян из провинции Хубэй, где и распространилась инфекция.
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А как же карантин? Где гарантия, что эти люди не заражены и не привезут с собой вирус?
Очень "мудро" из очага инфекции эвакуировать (развозить) по всему миру
Ну и началось...
Какого хрена не отправили на принудительный карантин всех кто был в самолете на 14 дней??!! Инкубационный период вируса 14 дней и во время этого периода носитель является распространителем!
Ни черта не понятно халатное отношение к ситуации!!
Всех китайцев в резервации . Они как бактериологическое оружие теперь, будут по всему миру развозить свою заразу