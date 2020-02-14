Каждая третья бутылка алкоголя в России – паленая

Порядка трети алкоголя, который присутствует на отечественном рынке, нелегальна. Об этом сообщил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
По его словам, в "худшие времена" этот показатель достигал 55%, сейчас – около 30%. При этом Косарев подчеркнул, что потребление спиртного в России в целом падает.
Напомним, весной 2019 года власти признали, что цели в борьбе с паленым алкоголем недостижимы. В Счетной палате предложили провести корректировку до реалистичных значений.
Согласно действующей госпрограмме, годовое потребление нелегального алкоголя должно сократиться в нынешнем году до 2,2 литра на человека, в 2022 году – до 1,6 литра.
Комментарии
А вы еще добавьте цену. А с другой стороны, основная причина -это нищета населения и отсутствие возможности наладить нормальный досуг
Зачем жаргонизмы употреблять в новостях? Не первый раз уже.
А без бухла ни как досуг не наладить?)))
При этом Косарев подчеркнул, что потребление спиртного в России в целом падает.
а как насчет самогоноварения...
С самогоноварением успешно борются и побеждают доблестные сотрудники дорогой нашей полиции... Так что самогона нет. Как и секса при СССР!!!
секса в СССР не было - была любовь
ну и самогон тоже был...
А как же ЕГАИС, без которого продажа невозможна?
Ах, неэффективен?
А зачем на маркировку всего и вся тогда тратить сумасшедшие триллионы из карманов покупателей?
Миллиарды долларов на закупку импортного оборудования для маркировки. Вот кто выгодоприобретатель. Ну и фонды Усманова, как рулящие маркировкой.
Сейчас поголовно люди среднего достатка переходят на самогон, так как он лучше по качеству чем заводская паленая водка. Коньяки и виски до 2000 р. вообще рядом даже не стояли с теми изделиями какими они называются. Так что официальная статистика по поводу, что россияне стали меньше пить под вопросом. Да не стали пить по детским садам и на лавочках во дворах. Но пивнушки в каждом доме. в некоторых их по четыре.
14.02.2020 13:16
Гость
Сказочник, из моих знакомых ни одного, кто бы гнал самогонку. Самогон это вообще уже прошлый век.
14.02.2020 14:15
- гость -
сказочник, а я знаю человек 15, которые гонят самогон и что?
14.02.2020 14:19
- гость -
Ну-ну, дочь крымского ахфицера?
Гнали, когда Горбач сухой закон вводил, а сейчас гнать абсолютно незачем.
14.02.2020 14:21
- гость -
Гриш, ты сегодня в розовых очках? хотя ты больше предпочитаешь не замечать очевидное...
и что значит незачем? ты сам знаешь что у тебя налито, делаешь на свой вкус. ну и немаловажна себестоимость. 0,5 сэма будет стоить намного дешевле 0,5 водки
14.02.2020 14:26
- гость -
Да не, я представил себе, как приходят зам по снабжению, генеральный директор, менеджер среднего звена, банковский работник домой, выгоняют всю семью с кухни и начинают заниматься самогоноварением.
Ну бред же.
14.02.2020 14:33
- гость -
а у тебя вся семья по вечерам только на кухне тусит?
14.02.2020 14:35
- гость -
Постоянно заходят. То чаю вскипятить, то еще что-нибудь. И готовка сама по себе и мгновенно тоже как-то не происходит.
Варите САМОГОНКУ! И все будет в норме.
14.02.2020 14:41
Сталинист
Нерусский. Самогонку не варят, её гонят.
Хорошо что мне 1 бутылки хватает с колой разведу и в путь, а та "каждая третья" как раз не моя будет.
Самогонка.. самогонка... Когда будете у нарколога за какой справкой там на оружие или права или ещё куда, скажите ему, что самогонку пъёте, потом тут расскажете чё будет, а вас это очень удивит скажем так
14.02.2020 11:51
- гость -
Амик может в жаргон... Число почитателей расёт в прогрессии