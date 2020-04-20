СМИ: Анастасия Заворотнюк идет на поправку

Актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку, сообщает Mash. В связи с улучшением ее здоровья врачи возобновили активное лечение.
По информации издания, звезду сериала "Моя прекрасная няня" возят в другую клинику, где делают химиотерапию.
Вместе с актрисой постоянно находится ее муж Петр Чернышов. Он живет вместе с ней в медучреждении, утверждает Mash.
Как ранее писал amic.ru, в начале года стало известно, что актрису выписали из московской клиники. СМИ назвали три наиболее вероятных варианта, почему это произошло.
В середине сентября продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о здоровье Анастасии Заворотнюк. По его словам, врачи дают неутешительный прогноз.
Он заявил, что его не пустили к артистке, сославшись на ее тяжелое состояние. Разин подтвердил, что у нее последняя стадия рака мозга. Аналогичный диагноз ставили Жанне Фриске.
Комментарии
А никто в этом и не сомневался.
Вирус, надеюсь, еще не подхватила? Тьфу-тьфу-тьфу. Всем здоровья!
Хм. Ничтожно на "болезни" зарабатывать.
наверное пластику неудачно сделали, исправляли косяки
Моей бабушке тоже перед смертью хорошо стало.<br /> Все онкологи России и Европы говорят в один голос: Что Заворотнюк с таким диагнозом и на такой стадии , не жилец на этом свете.
Что бы ни было,болеть это тяжело.