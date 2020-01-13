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Почему Заворотнюк выписали из больницы

, ИА "Амител"
СМИ приводят несколько вероятных причин такого решения врачей
Анастасия Заворотнюк / Фото: Yandex

Анастасия Заворотнюк / Фото: Yandex

После появления сообщений о том, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" выписали из больницы, выдвигаются несколько версий, почему врачи приняли такое решение. Starhit.ru выделил три наиболее вероятных.

Первая из них – это наступление стадии, когда дальнейшее медицинское вмешательство просто бессмысленно. Так бывает, когда болезнь проходит терминальную стадию – идет угасание функций центральной нервной системы.

Второй вариант более позитивный: актрисе могли дать передышку, потому что ей стало лучше.

Третья версия – это недостаток финансов на дорогостоящее лечение. По сведениям журналистов, один день пребывания в клинике, из которой выписали артистку, стоит около 100 тысяч рублей.

Ранее появилась информация о том, что Заворотнюк из-за рака мозга впала в кому и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней она пришла в сознание.

По словам медиков, нерешенным остается вопрос о проведении операции – хирургическое вмешательство может быть опасным. Это обусловлено тем, что опухоль прорастает через здоровые ткани.

Многие представители шоу-бизнеса решили поддержать артистку. Правда, не у всех это получилось удачно. Так, Анастасия Волочкова в своем Instagram призвала молиться о душе Заворотнюк, чем вызвала волну возмущения. Под записью ей разъяснили, что о душе молятся только когда человек умирает.

Родственники актрисы подтвердили, что Анастасия проходит лечение, но опровергли большинство слухов о ее состоянии. Накануне они от лица актрисы на ее странице в Instagram поздравили подписчиков с праздниками и поблагодарили за поддержку.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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