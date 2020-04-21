Жители алтайского села установили в магазине коробки для сдачи домашних заданий

Педагоги из села Березовка Красногорского района оставляют домашние задания в шкафчике продуктового магазина, а учащиеся или их родители кладут уже выполненные работы в коробки в хозяйственном магазине, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на местную жительницу Елену.
Как рассказала сельчанка, в Березовке много социально необеспеченных детей, у которых нет возможности дистанционного обучения из-за отсутствия нужных устройств или нехватки средств на оплату интернета. Из-за этого учителя оставляют задания в шкафчике для вещей в продуктовом магазине, а дети или их родители оставляют домашние работы в коробках в хозяйственном.
"Деревня небольшая, примерно 100 человек, поэтому такое решение, на мой взгляд, рациональное. Учителя делают все возможное, чтобы дети из бедных семей не остались вообще за бортом", – рассказала жительница села.
Как сообщал amic.ru, в Алтайском крае около 30 тысяч учеников не имеют доступа к интернету, телефону или компьютеру. Чтобы не отставать от школьной программы в период самоизоляции, они получают задания непосредственно от учителя в распечатанном виде.
Комментарии
Подключение оптоволокна в деревне 15 тысяч и кому это по карману?
"Учителя делают все возможное, чтобы дети из бедных семей не остались вообще за бортом".
1. Мир меняется - образованные люди больше не нужны. Наукой по мнению элиты, видимо, будут заниматься единицы. Как же они ошибаются. Фаталити для прогресса. Гения нельзя вырастить, его нужно сначала родить, потом найти, потом образовать и воспитать.
2. Если вирус реален, то обмениваться всем селом грязными тетрадками не безопасно, ведь тетрадки неизбежно перемешиваются и вирус путешествует по домам детей и учителей. Не уверен, что кто-то озаботился дезактивацией этого добра.
3. Перевод на удаленку взрослых также намекает на ненужность такового кол-ва рабочей силы. Идет переход к полной автоматизации производства.
Средний класс (мелкий и средний бизнес) удаляется за ненадобностью.
Все это предсказания Фурсова - историка.
- гость -
Подключение оптоволокна в деревне 15 тысяч и кому это по карману?
Я б заплатил 15 тысяч за оптоволокно, но у меня вообще его не подключают в 30 км от Барнаула.
прелестно..
антивирусная профилактика по рф-овски
"Известно, что при комнатной температуре SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в течение 3 суток."
Временные методические рекомендации Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (covid-19) Версия 5 (08.04.2020)
21.04.2020 09:56
- гость -
Я б заплатил 15 тысяч за оптоволокно, но у меня вообще его не подключают в 30 км от Барнаула.
И не говори, мне кажется дешевле весь актёрский состав порнохаба домой пригласить, чем добиться прокладку оптоволокна до частного домовладения...
Ну нет оптики......есть сптутник и жпрс. какой то вброс преувеличенный. Проходили...благо щас за 15к оптику протянул, правда это сраный ростелеком но все лучше...
Но не удивлююсь написанному, ибо у нас инет у людей есть, а учитель когда исккала как удобний ДЗ выдавать, большинство валенков проголосовало за то, чтобы та ПИСАЛА РУЧКОЙ на бумажке и скидывала фото в ватсап. *рукалицо.
Люди....вы ппц. Благо задания стали дублироваться для нормальных в эл.дневнике прям с прикреплением файлов - оч удобно.
Жаль, что многие развитием застряли в начале нулевых....