Жители алтайского села установили в магазине коробки для сдачи домашних заданий

Педагоги из села Березовка Красногорского района оставляют домашние задания в шкафчике продуктового магазина, а учащиеся или их родители кладут уже выполненные работы в коробки в хозяйственном магазине, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на местную жительницу Елену.

Как рассказала сельчанка, в Березовке много социально необеспеченных детей, у которых нет возможности дистанционного обучения из-за отсутствия нужных устройств или нехватки средств на оплату интернета. Из-за этого учителя оставляют задания в шкафчике для вещей в продуктовом магазине, а дети или их родители оставляют домашние работы в коробках в хозяйственном.

"Деревня небольшая, примерно 100 человек, поэтому такое решение, на мой взгляд, рациональное. Учителя делают все возможное, чтобы дети из бедных семей не остались вообще за бортом", – рассказала жительница села.

Как сообщал amic.ru, в Алтайском крае около 30 тысяч учеников не имеют доступа к интернету, телефону или компьютеру. Чтобы не отставать от школьной программы в период самоизоляции, они получают задания непосредственно от учителя в распечатанном виде.