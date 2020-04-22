В Барнауле вскоре появится первый настоящий небоскреб

В Барнауле завершается строительство ЖК "Столичный", 23-этажная башня которого станет самым высоким зданием в городе. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на руководителя "Архи-Групп" Андрея Суртаева. Именно эта компания создала проект высотки.

В состав нового комплекса входит девятиподъездный 13-этажный дом и башня в 23 этажа, которую продолжает 28-метровый шпиль. Вместе с ним общая высота здания составляет почти 102 метра, что по нескольким международным классификациям делает строение первым в городе жилым небоскребом.

До этого самым высоким жилым домом Барнаула было 25-этажное здание в ЖК "Аврора" высотой 97 метров на улице Гущина 150/3, а на втором месте – 86-метровая свечка в ЖК "Анастасия" на улице Папанинцев, 111.

Самым высоким нежилым объектом в городе является телебашня на Змеиногорском тракте – ее высота составляет 196 метров, а также барнаульский элеватор – 65 метров.