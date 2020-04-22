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В Барнауле вскоре появится первый настоящий небоскреб

, ИА "Амител"
Строительство ЖК "Столичный" подходит к завершению
Фото: 'Алтайский портал недвижимости'

Фото: "Алтайский портал недвижимости"

В Барнауле завершается строительство ЖК "Столичный", 23-этажная башня которого станет самым высоким зданием в городе. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на руководителя "Архи-Групп" Андрея Суртаева. Именно эта компания создала проект высотки.

В состав нового комплекса входит девятиподъездный 13-этажный дом и башня в 23 этажа, которую продолжает 28-метровый шпиль. Вместе с ним общая высота здания составляет почти 102 метра, что по нескольким международным классификациям делает строение первым в городе жилым небоскребом.

До этого самым высоким жилым домом Барнаула было 25-этажное здание в ЖК "Аврора" высотой 97 метров на улице Гущина 150/3, а на втором месте – 86-метровая свечка в ЖК "Анастасия" на улице Папанинцев, 111.

Самым высоким нежилым объектом в городе является телебашня на Змеиногорском тракте – ее высота составляет 196 метров, а также  барнаульский элеватор – 65 метров.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.04.2020 12:58
- гость -

Самое высокое нежилое сооружение - это башня на тэц-3, она длиннее, чем телевышка

22.04.2020 12:59
- гость -

И на кой нам такое счастье?

22.04.2020 13:01
Житель

Сталинка в 2020 году - это то что нужно, лол

22.04.2020 13:13
гость

Дом - урод.

22.04.2020 13:23
АБОРИГЕН

Т.е. на голубом глазу эта сталинка преподносится в 2020 году как некое достижение для города? Серьезно?!

22.04.2020 13:24
вовка

Не надо тень на плетень наводить! WIKI: В США и Европе небоскрёбами принято считать здания высотой не менее 150 м. Так и считают. На конец 2019 года в мире насчитывается 4953 построенных небоскрёба (высотой более 150 м) и 978 строящихся. И в их число наш барнаульский красавец не входит.

22.04.2020 13:25
гость

теперь ОНО навсегда

22.04.2020 13:25
Архитектор

Немного напоминает МГУ в Москве.

22.04.2020 13:31
Архитектор

Немного напоминает московский МГУ. Видимо ЖК "Столичный" неспроста так называется.

22.04.2020 13:37
для с лобком на голове

Т.е. на голубом глазу эта сталинка преподносится в 2020 году как некое достижение для города? Серьезно?!
АБОРИГЕН


Делайте 1,5-2%, подумаю.

ты с лобком на голове иди на выселках оформляй ипотеку.
если есть чем думать

22.04.2020 13:37
- гость -

В таких высотках жить нельзя.

22.04.2020 13:41
ЕКХ

Не башня, а дымовая труба и да она выше - 230 м

22.04.2020 13:41
- гость -

Взять и затмить такой бандуриной дом под шпилем. Прям новый символ города водрузили. И как теперь все эти сталинки рядом смотрятся? а тут за музеем на Профинтерна еще одну свечку нам СЭЛФ гомоздрячит. Вам не кажется господа архитекторы что вы проспект Ленина уродуете? Или это начало сноса-вытеснения всех сталинок с центра? Был единый архитектурный ансамбль, а теперь не пойми что

22.04.2020 13:51
дмитри

офис газпромовский это тромбон наверное.

22.04.2020 13:52
Алиса

А когда то молзавод был. Да и БЛВЗ застроили, красиво конечно, но с машиноместами в этом районе будет точно засада.

22.04.2020 13:55
- гость -

В любом случае он хотя бы вписывается, в отличие от той же шняги у авроры.

22.04.2020 14:01
- гость -


Алиса
А когда то молзавод был. Да и БЛВЗ застроили, красиво конечно, но с машиноместами в этом районе будет точно засада


будет время зайдите на территорию ,или зайдите на сайт почитайте и фото(реальные, хода строительства) посмотрите /
там огромное ! количество подземных машино мест.

22.04.2020 14:03
- гость -

@ Ученые выяснили, что наиболее благоприятным с позиции психического здоровья является проживание в доме с первого по третий этаж. @
@ В Европе жить выше шестого этажа считается непрестижным. Семьям с детьми действительно лучше не селиться выше пятого этажа @

22.04.2020 14:11
Алиса


22.04.2020 14:01
- гость -

Будет время, посетите днем улицы Путиловскую и 1905 года, а также площадь возле "Сибиряка", а потом про подземные стоянки сказки рассказывайте.

22.04.2020 14:12
Гость

Так центр давно испорчен вот этими несовместимостями. Один вид с проспекта Ленина на Дворец спорта чего стоит!! Раньше от так смотрелся, что теперь? Сзади стоит нечто и дворец спорта уже не смотрится

22.04.2020 14:13
- гость -

13:24 вовка @ Не надо тень на плетень наводить, в США и Европе небоскрёбами @

Чего лезете из своей США и Европы, живете там и не лезьте, опять учить пришел, как надо жить в Барнауле. Тебе сказали небоскреб, значит небоскреб, а то если приедешь в ваши европы и похвастать будет нечем,- вовка сказал, что нет у нас небоскребов, мол деревня, идешь ты вовка знаешь куда, вот вот в свою европу...

22.04.2020 14:16
- гость -

Наш ответ вовке13:24 , ЕСТЬ у нас небоскребы!!

22.04.2020 14:16
- гость -


Будет время, посетите днем улицы Путиловскую и 1905 года, а также площадь возле "Сибиряка", а потом про подземные стоянки сказки рассказывайте.

Путиловскую и площадь посещаю.
а в чем сказки про подземные машино-места?

22.04.2020 14:26
Алиса


22.04.2020 14:16
- гость -

Сказки в том, что уже сегодня эти места забиты днем автомобилями, а с полным заселением этих новостроек ситуация только усугубится. Вы когда на обед домой приезжаете, машину в гараж ставите?

22.04.2020 14:28
Гость

Ну наверно про то, что застраиваются домами с подземными парковками, которые большинству не доступны, и с итоге все авто стоят на улице и в соседних дворах. Давно известно что количество подземных парковок минимальна по сравнению с тем, сколько автомобилистов живёт в этом 14532 доме..., Да и платить за парковки никто не хочет, это факт

22.04.2020 14:28
- гость -

Складывается впечатление что фирма СЭЛФ на особенном счету в городе. А именно: Затянутые стройки (Сказка и музей на Октября) с постоянным "разводом" города на деньги (и да, заказчик администрация) и вот эти свечи в самом центре города, следующая скорее всего будет на нулевом километре. Это какое то архитектурное преступление товарищи! Отдайте правый берег Оби для постройки этих небоскребов, пусть там будет современный Манхэтэн если вам так хочется. Дотяните туда коммуникации -осильте эту инфраструктуру и снимите нагрузку с Павловского тракта, вы там и так засрали все что можно было. Там как этот ваш звездун лобковый говорит район гетто будет в будущем.

22.04.2020 14:29
- гость -

Дом красавец был бы если убрать 10 этажей сверху

22.04.2020 14:32
АБОРИГЕН

22.04.2020 13:37
для с лобком на голове

Не ходи за мной, я по средам не подаю.

22.04.2020 14:33
22

22.04.2020 14:11
Алиса


Вечером и ночью здесь никого нет!

22.04.2020 14:35
- гость -

Убожество и серость власти

22.04.2020 14:40
- гость -

А мне нравится дом пониже только бы ростом

22.04.2020 14:41
- гость -

На Профинтерна будет ещё один, там вот нормальной высоты 14этажей всего.

22.04.2020 14:43
- гость -



22.04.2020 14:16
- гость -

Сказки в том, что уже сегодня эти места забиты днем автомобилями, а с полным заселением этих новостроек ситуация только усугубится. Вы когда на обед домой приезжаете, машину в гараж ставите?

именно так я и делаю.
заезжаю на парковку и поднимаюсь в квартиру.

22.04.2020 14:46
Гость

Надо заниматься в первую очередь аварийными домами и застраивать там, а не строить там где это жильё совершенно не нужно

22.04.2020 14:49
- гость -


Гость
Ну наверно про то, что застраиваются домами с подземными парковками, которые большинству не доступны, и с итоге все авто стоят на улице и в соседних дворах. Давно известно что количество подземных парковок минимальна по сравнению с тем, сколько автомобилистов живёт в этом 14532 доме..., Да и платить за парковки никто не хочет, это факт

в этом доме самая большая парковка в доме,во всем Барнауле.

меня умиляют машины стоимостью от 2 и выше мил-в стоящие во дворах хрушевок и не только! огороженные самопальным заборчиком с замком.
прям ярмарка тщеславия хата стоимостью 1.5-2 миллиона а машина дороже.

22.04.2020 14:52
- гость -

.04.2020 13:37
для с лобком на голове

Не ходи за мной, я по средам не подаю.

лобок с брей!
нонче такие дамы не в тренде!
а то Рамзан это сделает ,овечьими ножницами.

22.04.2020 15:06
- гость -

Сейчас абориген обидится и возьмет мем Арни, там не лобок а площадка. Или сменит ник на Лобковатый, но это вряд ли-он создание нежное.

22.04.2020 15:09
Гость

Ну и что что самая большая парковка! Она что бесплатная?

22.04.2020 15:10
Гость

А вас не умиляет когда при зарплате в 15-20 тысяч берут в кредит айфон за 80 и губу норковую за 100? Меня это давно не удивляет

22.04.2020 15:13
- гость -


Гость
Ну и что что самая большая парковка! Она что бесплатная

нет конечно,не безблатная.и не парковка а машино-место.
про бесплатную с замочками и заборчикам у хрущей выше написано.

22.04.2020 15:14
- гость -


Гость
А вас не умиляет когда при зарплате в 15-20 тысяч берут в кредит айфон за 80 и губу норковую за 100? Меня это давно не удивляет

забавит.
как и БМВ ляма за 2.5 во дворе хрущобы бабушкиной с тросиками и столбиками.

22.04.2020 15:16
Гость

Вот ты про то, всем надо бесплатные парковки, потому что кредиты во дворах ставить некуда, а на стоянку платную денег то нет

22.04.2020 15:19
- гость -

я про то что жить нужно по средствам.а не пыль в глаза кретитную пускать.
и дворы не забивать железом.

22.04.2020 15:20
Гость

Жили в своё время на гущина, там рядом было три платных парковки, и все они были полупустые. Зато у подъездов не пройти, дело все не в отсутствии машиномест, а в отсутствии желания платить, поэтому уже скоро люди начнут может наконец жить по средствам, а не покупать вещи чтобы удивлять общественность

22.04.2020 15:21
АБОРИГЕН

22.04.2020 15:06
- гость -
Разве можно обижаться на идиотов? Это не этично.

22.04.2020 15:22
Гость

Все это типа благосостояние, это пыль в глаза, покупают бмв и норковую шубу, а сами до зарплаты денег на обед стреляют ходят, знаем таких

22.04.2020 15:23
лобку

поэтому на аборигена никто не обижается.
только глаза отводят, бог и так обделил..

22.04.2020 15:32
Гость

Отстаньте уже от гребня , это человек , который сам не знает ничего в жизни, но у которого по каждому поводу есть нравоучение для других. Построили твои любимые капиталисты здание , тебе кажется уродливым , а рынок твой порешал , что все распродано практически, вот теперь живи с этим противоречием своим дальше ))

22.04.2020 15:41
- гость -

22.04.2020 14:28
- гость -

Слышали про коррупцию?

22.04.2020 15:45
- гость -

Ну что лобковатые и не очень?! Здание то претендует на символ города, вам не кажется? Шпиль то опустили в утиль рядышком подстроили замену, и размером взяли как Церетели своими скульптурами. Сейчас фасадик раскрасят и будет красоваться на открытках города вот это творение. Рады, предки каторжан?! Где наш архитектор Боженко? Почему застраивается эта шалупонь в исторической части города? Это мы еще отвоевали у Рэдинсона, а то и там стояло бы современное подобие. Архитектура -продажная. Кто платит тот и строит.

22.04.2020 16:00
Ой

для с лобком на голове

Не ходи за мной, я по средам не подаю.

Ой! А что могут подавать в другие дни?!!! Ужос...

22.04.2020 16:19
Nhjwrbg

Красивый дом. Как в Москве. Там 6 таких
МИД, МГУ, гостиница Украина и 3 жилых дома. Вроде так. Ещё был план построить 7е здание - дом Советов или Дворец съездов, я забыл, но не стали.

22.04.2020 16:40
кичи-бей

Это в нем самые дорогие аппартаменты?

22.04.2020 17:26
месный

22.04.2020 16:40
кичи-бей

Интересно кто их хозяин. Сразу станет ясно за решение какого вопроса ему в оттопыренный карман они достались.

22.04.2020 18:56
Гость

Ребята это же убого это достойно для нашего города где всё продажно и нет перспективы жизни !

22.04.2020 19:29
гость


22.04.2020 14:01
- гость -
будет время зайдите на территорию ,или зайдите на сайт почитайте и фото(реальные, хода строительства) посмотрите /
там огромное ! количество подземных машино мест.

Они же платные будут ил покупать надо, знаю несколько домов с подземной парковкой, машины стоят во дворах, потому что бесплатно.

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