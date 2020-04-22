Целый квартал продают под Барнаулом

Фото: altayrealt.ru

Россельхозбанк выставил на торги шесть недостроенных домов в микрорайоне Чистые пруды Первомайского района, сообщают на "Алтайском портале недвижимости".

Отмечается, что общая площадь земельного участка составляет 324 260 м², а площадь зданий – 6146 м². Уровень готовности застройки оценили от 12 до 92%.

Организатор торгов указывает, что объекты нежилые, однако фотографии дают понять, что это классические таунхаусы с отдельными входами в квартиры. Расположены они на улице Российской, а общая стоимость лота на сегодняшний день составляет 28 639 420 рублей.

Отметим, что микрорайон Чистые пруды в 2009 году начинало застраивать СМУ-7, входившее в холдинг "Изумрудная страна". Однако позднее компания разорилась, и план на постройку 1250 домов и всей необходимой инфраструктуры реализован не был. В 2014-2017 годах участки в поселке распродавались частями, но инвесторы не смогли в полной мере реализовать здесь свои проекты и большая часть земель пустует или пестрит недостроями.