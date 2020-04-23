Индекс промпроизводства (ИПП) в Алтайском крае по итогам первого квартала снизился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки, это объясняется уменьшением выработки электроэнергии и тепла из-за аномально мягкой зимы. Такую оценку глава ведомства озвучил в ходе брифинга, отвечая на вопрос amic.ru.
Индекс промпроизводства в Алтайском крае за первый квартал 2020 года составил 99,3% к январю-марту 2019-го. Химочка отметил, что показатели за два месяца были еще скромнее – всего 99,1%, поэтому к концу марта ситуация практически была исправлена.
"Действительно, у нас заметно просели показатели по выработке электроэнергии (-10,4%) и теплу (-9%). Хорошо сработала пищевая промышленность, но и она не может полностью перекрыть такие потери в области теплоэнергетики", – рассказал спикер.
Отдельно министр прокомментировал, как повлияли последние ограничения в экономике на ИПП. Вячеслав Химочка подчеркнул, что ситуация с коронавирусом скажется на статистике чуть позже.
"Что касается остановки производства, то провала в марте не увидели, ограничительные меры были приняты только в конце месяца и еще не успели повлиять на итоговые цифры. Пока сложно делать прогнозы на второй квартал. Результаты за апрель мы увидим только 17-18 мая, тогда будет понятно, как сработали наши предприятия, поймем, какие производственные цепочки разрушены, где, напротив, сохранились объемы производства. После этого можно будет делать выводы", – резюмировал руководитель профильного министерства.
Прогноз по отрасли на 2020 год Вячеслав Химочка делать не стал, так как пока нет ясности, когда закончится пандемия и будут сняты все ограничения. Без этого невозможно говорить о темпах восстановления предприятий.
Комментарии
аномально мягкой зимы? Господина апрельским солнышком перегрело или он в Москве зимовал?
Химочка прав. Любая поселковая котельная - это оплот промышленности в конкретном районе. Чем больше мы топим улицу - тем выше промышленный рост. Чем лучше изоляция теплотрасс, чем меньше теплопотерь в зданиях - тем хуже показатели промышленного производства. Не надо больше объяснять, почему в Барнауле всю зиму голуби сидят на теплых трассах?
Ну а когда еще и теплая зима - как у нас теперь принято говорить, рост становится отрицательным.
Индекс промпроизводства (ИПП) в Алтайском крае по итогам первого квартала снизился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
...объясняется уменьшением выработки электроэнергии и тепла из-за аномально мягкой зимы
я правильно понимаю слова министра промышленности и энергетики Алтайского края что в крае из промышленности осались только ТЭЦ и районные котельные, и то только из-за климатических особенностей региона
зима-с)))
Единственная промышленность осталась это ТЭЦ. И то для выкачивания последних денег с населения.
давайте посмотрим правде в лицо, всему виной ВВП
предыдущим - из какого небратского государства?
Да - зима была теплая. Для Сибири.
А как там у вас - нам без разницы
и что ВВП вам поперек горла - тоже знаем.
подавитесь
по факту Химочка признался почему в +30 отопительный сезон не оканчивается. Нагоняем индекс промпроизводства!
Отапливание улицы - дело прибыльное.
то, что не сожгла СГК было компенсировано завышенными тарифами. Страшно представить, какая цифра выходила бы в квитанции, в случае холодной зимы
теплу (-9%)
посмотрим в квитанциях