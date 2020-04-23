Индекс промпроизводства (ИПП) в Алтайском крае по итогам первого квартала снизился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки, это объясняется уменьшением выработки электроэнергии и тепла из-за аномально мягкой зимы. Такую оценку глава ведомства озвучил в ходе брифинга, отвечая на вопрос amic.ru.

Индекс промпроизводства в Алтайском крае за первый квартал 2020 года составил 99,3% к январю-марту 2019-го. Химочка отметил, что показатели за два месяца были еще скромнее – всего 99,1%, поэтому к концу марта ситуация практически была исправлена.

"Действительно, у нас заметно просели показатели по выработке электроэнергии (-10,4%) и теплу (-9%). Хорошо сработала пищевая промышленность, но и она не может полностью перекрыть такие потери в области теплоэнергетики", – рассказал спикер.

Отдельно министр прокомментировал, как повлияли последние ограничения в экономике на ИПП. Вячеслав Химочка подчеркнул, что ситуация с коронавирусом скажется на статистике чуть позже.

"Что касается остановки производства, то провала в марте не увидели, ограничительные меры были приняты только в конце месяца и еще не успели повлиять на итоговые цифры. Пока сложно делать прогнозы на второй квартал. Результаты за апрель мы увидим только 17-18 мая, тогда будет понятно, как сработали наши предприятия, поймем, какие производственные цепочки разрушены, где, напротив, сохранились объемы производства. После этого можно будет делать выводы", – резюмировал руководитель профильного министерства.

Прогноз по отрасли на 2020 год Вячеслав Химочка делать не стал, так как пока нет ясности, когда закончится пандемия и будут сняты все ограничения. Без этого невозможно говорить о темпах восстановления предприятий.