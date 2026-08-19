Крыша больше не течет. Как жители многоэтажек решают проблему с кровлей на годы

Председатель ТСЖ, руководитель управляющей компании, подрядчик и отраслевой эксперт объяснили, почему постоянные заплатки нередко обходятся дороже полноценного ремонта

19 августа 2026, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFHwL7NH

Многоквартирный дом / Фото предоставлено ООО "Технониколь-Строительные Системы"

О состоянии крыши редко задумываются, пока на улице сухо. Зато сразу вспоминают после дождя, когда по потолку расползаются мокрые пятна, а жители последних этажей начинают внимательно проверять прогноз погоды. Сначала протечку воспринимают как единичную неприятность, которую можно устранить локально. Однако со временем становится понятно: очередная заплатка уже не спасет, а кровле требуется полноценный ремонт. Почему многоэтажки годами живут с этой проблемой и какие решения помогают надолго забыть о ведрах, поврежденных потолках и спорах о компенсациях? Об этом изданию 63.ru рассказали жители и специалисты из Омска и Самары. Их опыт актуален и для Алтайского края, где собственники многоквартирных домов также регулярно сталкиваются с необходимостью ремонта кровель.

Когда терпеть уже невозможно

Каждый сильный дождь превращался для жильцов дома на Вольской, 81, в Самаре в серьезное испытание. Вода проникала под покрытие, на потолках появлялись разводы, а владельцы квартир на верхних этажах не успевали устранять последствия очередной протечки.

"Самое неприятное началось, когда кровельное гидроизоляционное покрытие стало трескаться не только в районе швов, но и буквально само по себе. Влага уходила внутрь, появлялись микротрещины, а вода доходила до квартир. Причем место протечки редко совпадало с повреждением наверху и источник найти было сложно", — вспоминает председатель ТСЖ "Уют 7" Надежда.

Протекающая крыша в доме / Фото предоставлено ООО "Технониколь-Строительные Системы"

Около двух лет собственники пытались отложить капитальный ремонт. Они покупали жидкую резину, приглашали рабочих и заделывали обнаруженные повреждения. Однако эффект сохранялся лишь до следующего сильного дождя.

"Я понимала, что не могу постоянно бегать с клеенками и ведрами, чтобы людей не топило. Это превращалось в какой-то замкнутый круг", — рассказывает председатель ТСЖ.

В итоге вопрос о ремонте пришлось решать окончательно. Представители товарищества начали изучать опыт других многоквартирных домов, сравнивать стоимость материалов и предполагаемый срок их службы. Одним из главных вариантов стала гидроизоляционная ПВХ-мембрана Logicroof производства "Технониколь".

По словам Надежды, часть жильцов сначала отнеслась к предложению настороженно, люди предлагали выбрать более дешевый способ.

"Многие предлагали варианты поэкономнее, но опыт уже показал, что не всегда хорошо то, что дешевле. А вот ПВХ-мембрана проявила себя, как износостойкой материал. Он многослойный, с армирующей основой, не трескается, выдерживает перепады температур и ультрафиолет", — отмечает она.

Гидроизоляционная ПВХ-мембрана / Фото предоставлено ООО "Технониколь-Строительные Системы"

Еще одним доводом стала возможность локального ремонта. При случайном повреждении покрытия проблемный участок можно восстановить без замены всей кровли.

"Даже если где-то что-то повредили, можно быстро и точечно устранить. Нам прямо показывали, как это делается", — отмечает Надежда.

После монтажа мембраны жители заметили результат уже во время первой весенней оттепели. Впервые за долгое время талая вода не проникла в квартиры. Крыша перестала требовать постоянного внимания и начала выполнять свою основную задачу — защищать дом от осадков.

Дешевая заплатка может обойтись дороже

Генеральный директор омской управляющей компании "Семерка Сервис" Ирина за годы работы наблюдала похожие ситуации в сотнях домов. По ее словам, стремление сократить расходы на ремонте часто приводит к тому, что собственники и управляющая организация в итоге платят намного больше.

"Был у нас такой многострадальный дом. Жильцы отказывались от капремонта и каждый год мы латали рулонным материалом какой-то участок. За три года только на один подъезд потратили столько, что за эти деньги можно было заменить кровлю полностью", — рассказывает Ирина.

Многоквартирный дом / Фото предоставлено ООО "Технониколь-Строительные Системы"

Дом долгое время существовал в режиме постоянного откладывания решения. После каждого дождя вода попадала в квартиры, собственники направляли жалобы, оценивали ущерб и требовали возмещения расходов на испорченный ремонт и имущество.

"Все это решалось по мировым соглашениям с собственниками — выплачивали ровно столько, во сколько оценивался ущерб. Дошло до того, что в 2016 году пришлось приостановить текущие ремонты, чтобы выплатить около миллиона рублей собственникам. Весь этот опыт в очередной раз доказал, что дешевый временный ремонт не решает проблему", — вспоминает руководитель управляющей компании.

Многоквартирный дом / Фото предоставлено ООО "Технониколь-Строительные Системы"

После этого в компании решили перейти на кровельные системы с ПВХ-мембраной. Впервые такое покрытие использовали в 2017 году при ремонте крыши девятиэтажного дома. В течение следующих пяти лет там не зафиксировали ни одной протечки.

"Сейчас про те дома, где использовали мембрану, уже и не беспокоимся. Снег убираем, мусор подметаем — и никаких проблем", — говорит Ирина.

По ее словам, главным результатом стали не только сокращение расходов и отсутствие жалоб. Жильцы перестали ожидать новых проблем после каждого дождя, а управляющая компания больше не тратила деньги на бесконечные локальные ремонты и компенсации.

Чем полноценный ремонт отличается от временной меры

Истории жителей Самары и управляющей компании из Омска показывают, что одинаковые на первый взгляд кровли могут требовать совершенно разных решений. Чтобы понять масштаб работ, недостаточно просто подняться на крышу и осмотреть ее. Необходимо оценить основание, состояние прежней гидроизоляции, примыкания, технологические выходы, вентиляционные шахты и другие уязвимые участки.

Такую работу выполняет подрядчик компании "МегаВаттСтрой" Олег Леонидович. По его словам, одна кровля может нуждаться лишь в локальном восстановлении, а другую приходится реконструировать почти полностью.

Поэтому принимать решение без предварительной диагностики нельзя. Сначала специалисты проводят осмотр, затем составляют дефектную ведомость и только после этого определяют подходящую технологию ремонта.

Гидроизоляционная ПВХ-мембрана / Фото предоставлено ООО "Технониколь-Строительные Системы"

Олег Леонидович отмечает, что со старыми рулонными материалами ситуация часто развивалась по одному сценарию. Рабочие закрывали поврежденные места отдельными фрагментами, но после дождя или снегопада вода находила новый слабый участок.

На этом фоне, по его мнению, особенно заметна разница между временными заплатками и современными гидроизоляционными решениями. В качестве одного из вариантов подрядчик приводит полимерные мембраны Logicroof от компании "Технониколь".

"У производителя есть несколько решений для гидроизоляции. ПВХ-мембрана позволяет закрыть вопрос с кровлей на продолжительный срок, а характеристики материала заранее понятны подрядчику", — поясняет специалист.

Старое рулонное покрытие со временем теряет эластичность, растрескивается и начинает пропускать воду. При традиционном подходе его полностью демонтируют, после чего заново устраивают гидроизоляционный слой. Для жителей такой ремонт означает шум, большое количество строительного мусора и дополнительные неудобства.

"С мембранной технологией же во многих случаях можно работать без полного вскрытия. Это быстрее, чище и надежнее", — говорит Олег Леонидович.

Отдельное значение имеет безопасность монтажа. Полотна ПВХ-мембраны сваривают потоком горячего воздуха. Открытое пламя и газовые горелки, которые применяют при работе с некоторыми традиционными материалами, для соединения швов не требуются.

Гидроизоляционная ПВХ-мембрана / Фото предоставлено ООО "Технониколь-Строительные Системы"

Такая технология особенно важна на сложных крышах с большим количеством труб, шахт, примыканий и выходов. Именно в этих местах чаще всего возникают дефекты, если рабочие проводят ремонт формально или не уделяют достаточно внимания деталям.

"Для людей главное — спокойствие и чтобы крыша служила долго. Поэтому материал должен выдерживать и мороз, и дождь, и снег, а не создавать новую проблему через два-три года", — подчеркивает подрядчик.

Еще одно преимущество полимерной мембраны связано с сезонностью. По словам специалиста, материал показал стабильные результаты при эксплуатации, а монтаж можно проводить и при отрицательной температуре. Для регионов с продолжительной зимой это позволяет не откладывать необходимые работы до теплого сезона.

Гидроизоляционная ПВХ-мембрана / Фото предоставлено ООО "Технониколь-Строительные Системы"

Почему строительная отрасль не сразу принимает новые решения

Опыт Надежды, Ирины и Олега показывает, что ПВХ-мембраны уже используют при ремонте кровель многоквартирных домов. Однако участники рынка капитального ремонта по-прежнему могут относиться к таким технологиям с осторожностью. Привычный способ кажется понятнее, а новое решение нередко воспринимают как дополнительный риск.

Руководитель направления ЖКХ и муниципальных объектов подразделения "Полимерные мембраны и PIR" компании "Технониколь" Никита Аброськин считает такую реакцию обычным этапом внедрения любой технологии.

Гидроизоляционная ПВХ-мембрана / Фото предоставлено ООО "Технониколь-Строительные Системы"

"Когда-то с осторожностью относились и к интернету, и к безналичной оплате, и к новым строительным материалам. Но технологии не стоят на месте. Если решение хорошо показывает себя в эксплуатации, дает понятный результат и снижает будущие риски, рынок постепенно начинает ему доверять", — отмечает эксперт.

Похожий путь прошли и кровельные ПВХ-мембраны. Раньше их считали непривычным материалом, однако теперь полимерные ПВХ-мембраны "Технониколь" применяют подрядные организации, управляющие компании и региональные фонды капитального ремонта в разных частях страны.

Гидроизоляционная ПВХ-мембрана / Фото предоставлено ООО "Технониколь-Строительные Системы"

Здесь важен не только факт применения технологии. Региональные организации смогли оценить результат уже во время эксплуатации отремонтированных объектов. Постепенно практический опыт становится главным аргументом и помогает преодолеть осторожность, характерную для консервативной строительной отрасли.

Как надолго забыть о протечках

Истории жителей и специалистов подтверждают: даже если крыша годами остается источником протечек, жалоб и незапланированных расходов, проблему можно решить.

Для этого ремонт необходимо рассматривать как долгосрочную задачу. Сначала специалисты должны обследовать кровлю и определить ее фактическое состояние, затем подобрать технологию и материалы, рассчитанные не на один сезон, а на продолжительную эксплуатацию.

Во всех трех случаях вывод оказался одинаковым: стремление сэкономить на крыше часто приводит к дополнительным расходам. Если материал подобран с учетом состояния здания, а монтаж проводят с соблюдением технологии, кровля перестает напоминать о себе после каждого дождя и снова становится незаметной, но надежной защитой дома.

ООО "Технониколь-Строительные Системы"

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