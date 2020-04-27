Отопительный сезон в Бийске завершен

Глава Бийска Александр Студеникин подписал распоряжение об окончании отопительного сезона. Оно вступило в силу 27 апреля.
"Согласно распоряжению АО "Бийскэнерго", филиал АО "Бийскэнерго" – "БийскэнергоТеплоТранзит", МУП г. Бийска "Водоканал", а также организации, занимающиеся управлением и обслуживанием жилищного фонда, отапливающим жилье и объекты соцкультбыта, обязаны произвести отключение системы отопления в жилых зданиях, организациях и перевести схему подачи горячей воды в город по циркулярной схеме", – цитирует отрывок из документа "Бийский рабочий".
Отопительный сезон в Бийске начался 23 сентября.
Комментарии
ХОТЬ ТУТ С УМОМ ПОДОШЛИ!
А ТО НА УЛИЦЕ +35С, В КВАРТИРЕ С ОТКРЫТЫМИ ОКНАМИ ТАКЖЕ +35С. СКОЛЬКО БЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, СЕРДЕЧНИКОВ УГРОБИЛИ БЫ...
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