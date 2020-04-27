Отопительный сезон в Бийске завершен

Глава Бийска Александр Студеникин подписал распоряжение об окончании отопительного сезона. Оно вступило в силу 27 апреля.

"Согласно распоряжению АО "Бийскэнерго", филиал АО "Бийскэнерго" – "БийскэнергоТеплоТранзит", МУП г. Бийска "Водоканал", а также организации, занимающиеся управлением и обслуживанием жилищного фонда, отапливающим жилье и объекты соцкультбыта, обязаны произвести отключение системы отопления в жилых зданиях, организациях и перевести схему подачи горячей воды в город по циркулярной схеме", – цитирует отрывок из документа "Бийский рабочий".

Отопительный сезон в Бийске начался 23 сентября.