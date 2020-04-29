Коронавирус не помешает СГК провести ремонт теплосетей в Алтайском крае

Сибирская генерирующая компания не будет сокращать бюджет на ремонт и модернизацию сетей и теплового оборудования в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Самоизоляция из-за коронавируса сказалась на собираемости платы и всей работе компании, но инвестиции урезать не станут. Об этом на пресс-конференции сообщил директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. Также он рассказал, как прошел отопительный сезон и что будут делать энергетики, если ситуация с COVID-19 ухудшится.

Ремонт и модернизация

"Да, проблема коронавируса есть, и никуда мы от нее не денемся. Но инвестиционная программа будет выполнена на 100%. Никаких вариантов снижения нет", – заверил он.

СГК уже проводит закупку материалов, заключает контракты с подрядчиками. Игорь Лузанов уточнил, что цены у поставщиков и подрядчиков на фоне коронавируса и падения рубля не изменились. Несколько компаний с рынка ушли, но появляются новые контрагенты.

Еще одно последствие пандемии – снижение платы за потребленные услуги.

"За март всем потребителям было начислено 1,149 млрд рублей платы. В начале апреля собираемость упала на 20%, к концу месяца ситуация улучшилась и теперь отставание от графика – 10%", – сказал Лузанов, но подчеркнул, что снижение доходов компании тоже никак не отразится на ремонтной программе.

В Барнауле с 1 июля плата за тепловую энергию для абонентов АО "Барнаульская генерация" (СГК) вырастет примерно на 5%: c 1897,98 рубля за гигакалорию до 1991,52 рубля.

В подготовку к зиме'20-21 СГК вложит более 4 млрд рублей. Непосредственно на инвестиции в тепловые сети направят около 1 млрд, в объекты генерации – чуть более 600 млн рублей.

На ТЭЦ Барнаула, Бийска и Рубцовска проведут ремонт и замену некоторого оборудования.

В краевой столице компания за свой счет отремонтирует и заменит почти 32 км тепловых сетей, реконструирует 53 центральных тепловых пункта (износ превышает 98%).

В прошлом сезоне СГК в трех городах присутствия провела ремонт 59 единиц оборудования, заменила более 40 км сетей – 30 из них в Барнауле.

Паспорта готовности к зиме'19-20 получили на все объекты, даже в Рубцовске. Даже – потому, что этот город долгие годы не признавался полностью готовым к зиме. Контролирующие организации при предыдущих управленцах местной ТЭЦ находили многочисленные недочеты. Сейчас все они исправлены, уточнил Лузанов.

Если надо – введем карантин

Работа в самой СГК ни на день не приостанавливалась. Никого не увольняли и не сокращали. Но на всех объектах действует режим повышенной готовности.

"Мы минимизировали присутствие людей на работе, сократили количество контактов. Почти половина сотрудников работают из дома. На ТЭЦ организовали доставку нашими автобусами, которые регулярно обрабатываем. На всех предприятиях проводим тщательную дезинфекцию, раздали маски и антисептики, измеряем температуру", – рассказал Лузанов.

Сотрудники каждый день ведут "дневник" контактов: записывают всех, с кем общались без маски и ближе 1,5 метра.

Но при ухудшении эпидемиологической ситуации СГК готова пойти на крайнюю меру.

"Если потребуется, то закроем станции на карантин. Чтобы не было таких приключений, как у змеиногорского предприятия "Сибирь-Полиметаллы" (где вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом более 140 работников, – прим. авт.)", – сказал Игорь Лузанов.

Если на какой-либо ТЭЦ обнаружат сотрудников с COVID-19, этот объект переведут в режим "корабль". Для функционирования крупной централи потребуется около 200 человек. Они будут там работать и жить без возможности выйти за территорию. Предприятия СГК относятся к сфере непрерывного производства, работу останавливать нельзя.

Как прошел сезон

Минувшей зимой в Барнауле было почти на четверть повреждений на сетях больше, чем годом ранее. Всего 356 аварий на 3,1 тысячи объектов.

"Хотя количество объектов выросло (объектом считают и частный дом, и большой многоквартирный, – прим. авт.), число людей, которых коснулось снижение температуры в батареях, значительно сократилось – на 28%. Это значит, что минувшей зимой меньше человек почувствовали сбои в системе", – пояснил Игорь Лузанов.

При этом основная часть порывов была на сетях МУП "Энергетик", которые СГК взяла в управление на основании концессионного соглашения в декабре 2019 года.

Самая масштабная авария произошла 20 ноября на проспекте Ленина, 142. Из-за порыва на трубопроводе без тепла остались более 2,5 тысячи барнаульцев.

В Бийске было 140 отключений, пострадало на 15% потребителей меньше, чем годом ранее. В Рубцовске в зону аварий попало в четыре раза меньше людей.

С одной стороны, в этой ситуации помогла и теплая зима. По данным СГК, средняя температура в осенне-зимний период (с сентября по май) в краевой столице составила минус 3,4 градуса (это на 1,8 градуса выше прошлогоднего показателя). Отопительный сезон длился 216 дней и заканчивается на две недели раньше обычного. В Бийске в среднем было минус 3,7 градуса, Рубцовске – минус 3,5.

Однако это привело к снижению потребления услуг.

"Выработка электроэнергии уменьшилась на 12% и составила 3,4 млрд киловаттчасов. По теплу та же история. Мы выработали на станциях 6,34 млн гигакалорий (на 7,3% меньше, чем годом ранее)", – сообщил Лузанов.

Но и этот фактор не повлияет на инвестиционную программу. Работы начнутся в мае, завершат ремонт к 15 сентября.