Суббота, 2 Май, 10:27

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
17°

114431 +0
Обь
460см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Коронавирус не помешает СГК провести ремонт теплосетей в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Компания вложит в сети и объекты более 4 млрд рублей
Ремонт в Барнауле / Фото предоставлено пресс-службой СГК

Ремонт в Барнауле / Фото предоставлено пресс-службой СГК

Сибирская генерирующая компания не будет сокращать бюджет на ремонт и модернизацию сетей и теплового оборудования в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Самоизоляция из-за коронавируса сказалась на собираемости платы и всей работе компании, но инвестиции урезать не станут. Об этом на пресс-конференции сообщил директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. Также он рассказал, как прошел отопительный сезон и что будут делать энергетики, если ситуация с COVID-19 ухудшится.

Ремонт и модернизация

"Да, проблема коронавируса есть, и никуда мы от нее не денемся. Но инвестиционная программа будет выполнена на 100%. Никаких вариантов снижения нет", – заверил он.

СГК уже проводит закупку материалов, заключает контракты с подрядчиками. Игорь Лузанов уточнил, что цены у поставщиков и подрядчиков на фоне коронавируса и падения рубля не изменились. Несколько компаний с рынка ушли, но появляются новые контрагенты.

Еще одно последствие пандемии – снижение платы за потребленные услуги.

"За март всем потребителям было начислено 1,149 млрд рублей платы. В начале апреля собираемость упала на 20%, к концу месяца ситуация улучшилась и теперь отставание от графика – 10%", – сказал Лузанов, но подчеркнул, что снижение доходов компании тоже никак не отразится на ремонтной программе.

В Барнауле с 1 июля плата за тепловую энергию для абонентов АО "Барнаульская генерация" (СГК) вырастет примерно на 5%: c 1897,98 рубля за гигакалорию до 1991,52 рубля.

В подготовку к зиме'20-21 СГК вложит более 4 млрд рублей. Непосредственно на инвестиции в тепловые сети направят около 1 млрд, в объекты генерации – чуть более 600 млн рублей.

На ТЭЦ Барнаула, Бийска и Рубцовска проведут ремонт и замену некоторого оборудования.

В краевой столице компания за свой счет отремонтирует и заменит почти 32 км тепловых сетей, реконструирует 53 центральных тепловых пункта (износ превышает 98%).

В прошлом сезоне СГК в трех городах присутствия провела ремонт 59 единиц оборудования, заменила более 40 км сетей – 30 из них в Барнауле.

Паспорта готовности к зиме'19-20 получили на все объекты, даже в Рубцовске. Даже – потому, что этот город долгие годы не признавался полностью готовым к зиме. Контролирующие организации при предыдущих управленцах местной ТЭЦ находили многочисленные недочеты. Сейчас все они исправлены, уточнил Лузанов.

Если надо – введем карантин

Работа в самой СГК ни на день не приостанавливалась. Никого не увольняли и не сокращали. Но на всех объектах действует режим повышенной готовности.

"Мы минимизировали присутствие людей на работе, сократили количество контактов. Почти половина сотрудников работают из дома. На ТЭЦ организовали доставку нашими автобусами, которые регулярно обрабатываем. На всех предприятиях проводим тщательную дезинфекцию, раздали маски и антисептики, измеряем температуру", – рассказал Лузанов.

Сотрудники каждый день ведут "дневник" контактов: записывают всех, с кем общались без маски и ближе 1,5 метра.

Но при ухудшении эпидемиологической ситуации СГК готова пойти на крайнюю меру.

"Если потребуется, то закроем станции на карантин. Чтобы не было таких приключений, как у змеиногорского предприятия "Сибирь-Полиметаллы" (где вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом более 140 работников, – прим. авт.)", – сказал Игорь Лузанов.

Если на какой-либо ТЭЦ обнаружат сотрудников с COVID-19, этот объект переведут в режим "корабль". Для функционирования крупной централи потребуется около 200 человек. Они будут там работать и жить без возможности выйти за территорию. Предприятия СГК относятся к сфере непрерывного производства, работу останавливать нельзя.

Как прошел сезон

Минувшей зимой в Барнауле было почти на четверть повреждений на сетях больше, чем годом ранее. Всего 356 аварий на 3,1 тысячи объектов.

"Хотя количество объектов выросло (объектом считают и частный дом, и большой многоквартирный, – прим. авт.), число людей, которых коснулось снижение температуры в батареях, значительно сократилось – на 28%. Это значит, что минувшей зимой меньше человек почувствовали сбои в системе", – пояснил Игорь Лузанов.

При этом основная часть порывов была на сетях МУП "Энергетик", которые СГК взяла в управление на основании концессионного соглашения в декабре 2019 года.

Самая масштабная авария произошла 20 ноября на проспекте Ленина, 142. Из-за порыва на трубопроводе без тепла остались более 2,5 тысячи барнаульцев.

В Бийске было 140 отключений, пострадало на 15% потребителей меньше, чем годом ранее. В Рубцовске в зону аварий попало в четыре раза меньше людей.

С одной стороны, в этой ситуации помогла и теплая зима. По данным СГК, средняя температура в осенне-зимний период (с сентября по май) в краевой столице составила минус 3,4 градуса (это на 1,8 градуса выше прошлогоднего показателя). Отопительный сезон длился 216 дней и заканчивается на две недели раньше обычного. В Бийске в среднем было минус 3,7 градуса, Рубцовске – минус 3,5.

Однако это привело к снижению потребления услуг.

"Выработка электроэнергии уменьшилась на 12% и составила 3,4 млрд киловаттчасов. По теплу та же история. Мы выработали на станциях 6,34 млн гигакалорий (на 7,3% меньше, чем годом ранее)", – сообщил Лузанов.

Но и этот фактор не повлияет на инвестиционную программу. Работы начнутся в мае, завершат ремонт к 15 сентября.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
10:17
Еще 13 пациентов вылечились от коронавируса в Алтайском крае 1
09:50
Один новый случай заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай 1
09:38
Молодой человек облегчился на крыше барнаульского кафе 5
09:03
Министр строительства России заразился коронавирусом 7
08:37
Чемпионка Европы составила топ-10 самых красивых девушек-боксеров 1
08:00
Без права на ошибку. История солдата, который отдал войне семь лет своей жизни 2
07:42
Настоящая любовь. Видео с пожилой парой на детской площадке растрогало соцсети 0
07:10
Страховка от коронавируса: сколько будет стоить и реально ли она защитит от инфекции 2
06:29
Без салюта, но с фонарями и флагами: как будут праздновать 9 Мая в Барнауле 3
06:00
Тепло и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 мая 0
23:46
Пойманный с трупом жены житель Рубцовска покончил с собой 4
22:47
Врач рассказала о состоянии больных коронавирусом в Республике Алтай 0
21:44
Первоапрельская шутка обернулась уголовным делом против бийчанина 11
20:53
Глава Роспотребнадзора назвала условия послаблений в режиме самоизоляции 8
20:00
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 33 6
19:44
Два Алтая вошли в пятерку лидеров Сибири по заболеваемости COVID-19 5
19:00
Магнитная буря обрушится на Землю в начале мая 3
18:39
Нетрезвых водителей будут выявлять в Барнауле 15
18:05
Новый микрорайон с высотками появится в частном секторе Барнаула 10
17:35
Сотрудник СИЗО в Бийске заразился коронавирусом 0
17:07
Нас не загонят: лучшие фото монстрации в Сибири, которая прошла в интернете 2
16:45
Денис Проценко о COVID-19: "Тяжелых случаев меньше не становится" 6
16:19
Умер почетный гражданин Бийска Александр Черемисин 5
15:47
Названа ожидаемая дата открытия детских лагерей в Алтайском крае 8
15:22
COVIDом единым. Как депутаты АКЗС спорили и принимали законы на дистанционной сессии 1
15:09
Вернулся из командировки: майор части ЗАТО Сибирский мог заразиться COVID-19 3
14:56
Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд 13
14:30
Блокпост как на войне: репортаж с границы Алтая, где приезжающих встречает Росгвардия 21
14:09
"Спасибо за все". Автомобиль исписали ругательствами в Барнауле 17
13:47
Еще 124 человека взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за COVID-19 4
13:22
Футболисты Кокорин и Соболев намерены помочь врачам Алтая, борющимся с COVID-19 4
13:09
В Новоалтайске строят трехэтажную школу за 490 млн рублей 1
12:43
Томенко и Романенко поздравили край с 1 мая и напомнили о вкладе Алтая в Победу 8
12:27
Пассажирскую навигацию по Оби открыли в Барнауле 0
12:05
В память о подвиге. В парках Барнаула появились новые деревья в честь ветеранов ВОВ 0
11:56
Лидер алтайских эсеров Александр Терентьев поздравил жителей края с Первомаем 1
11:31
Свыше 40 случаев COVID-19 подтвердили за сутки в Алтайском крае 98
11:17
Великий капитан: алтайской легенде футбола Алексею Смертину исполнилось 45 лет 6
10:59
Свыше 700 алтайских полицейских дежурят в майские праздники 6
10:38
Вместо квартиры – буфет. Первый в Барнауле дом-гостиницу признали долгостроем 1
10:25
Из алтайских больниц выписали 56 пациентов, вылечившихся от COVID-19 15
09:58
В Барнауле водитель перевернулся на иномарке и скрылся с места ДТП 4
09:35
Поездом, самолетом, автомобилем: как с 1 мая выехать из "закрытого" на карантин Алтая 6
09:09
В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя на майских праздниках во время пандемии 1
08:50
Верховный суд призвал отправлять правонарушителей не в СИЗО, а под домашний арест 2
08:33
Житель Алтайского края спас лебедя, занесенного в Красную книгу 1
08:19
Спикер АКЗС предположил, когда снимут карантин в Змеиногорске 3
08:05
Эксперты назвали заболевания, которые сильнее всего влияют на смертность при COVID-19 10
07:52
Большой праздник труда. Как отмечали Первомай в СССР 1
07:36
Как работают пропускные пункты в Алтайском крае и всех ли въезжающих ожидает карантин 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.