Нового главу полиции назначили в Барнауле

В Барнауле назначили нового руководителя городского отделения УМВД. Как сообщает "Политсибру", им стал полковник полиции Александр Майдоров.

На посту он сменил Максима Гердта, который оставил должность в связи с выходом на пенсию. Гердт поступил на службу в 1999 году в качестве участкового инспектора Романовского отдела внутренних дел. Впоследствии руководил такими территориальными органами, как ОМВД России по Тюменцевскому району, МО МВД России "Каменский", ОМВД России по городу Новоалтайску.

С 2016 года занимал должность заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. В 2018 году был назначен временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по городу Барнаулу, а затем возглавил ведомство.

Александру Майдорову 39 лет. Он родился в селе Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай. На службе в органах внутренних дел с 1997 года.

Работать в правоохранительных органах начинал с должности оперуполномоченного оперативно-сыскного отдела криминальной милиции при ГУВД Алтайского края. Затем руководил оперативно-сыскным отделом уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу.

С мая 2014 года по март 2020 года занимал должность замначальника полиции УМВД России по городу Барнаулу. Женат, воспитывает двоих сыновей.