Нового главу полиции назначили в Барнауле

В Барнауле назначили нового руководителя городского отделения УМВД. Как сообщает "Политсибру", им стал полковник полиции Александр Майдоров.
На посту он сменил Максима Гердта, который оставил должность в связи с выходом на пенсию. Гердт поступил на службу в 1999 году в качестве участкового инспектора Романовского отдела внутренних дел. Впоследствии руководил такими территориальными органами, как ОМВД России по Тюменцевскому району, МО МВД России "Каменский", ОМВД России по городу Новоалтайску.
С 2016 года занимал должность заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. В 2018 году был назначен временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по городу Барнаулу, а затем возглавил ведомство.
Александру Майдорову 39 лет. Он родился в селе Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай. На службе в органах внутренних дел с 1997 года.
Работать в правоохранительных органах начинал с должности оперуполномоченного оперативно-сыскного отдела криминальной милиции при ГУВД Алтайского края. Затем руководил оперативно-сыскным отделом уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу.
С мая 2014 года по март 2020 года занимал должность замначальника полиции УМВД России по городу Барнаулу. Женат, воспитывает двоих сыновей.
Комментарии
давай, полковник, организуй патрули, чтобы недопускать массовое скопление людей в майские праздники, а то только вокруг администрации полиция ходит
Если верить информации, то очень даже достойный вариант. Удачи! жизнь рассудит кто есть кто. Главное оставаться человеком. А то можно жизненный путь закончить при больших деньгах но в народе остаться иудой. А у нас в этой нише столько пробелов. Змеиногорск например показал себя...
С 16 лет в милиции работать начал?
Хорошая новость. Достойный руководитель.
Удачи Александр
Отличная новость. Удачи!
Профессионал. Достойно. Удачи.
Товарищ полковник! Примите наши искренние поздравления! Вы достойный профессионал.
Барнаулу повезло
Достойный уважения и любви коллектива руководитель! Больших свершений!