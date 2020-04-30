На дне Обского моря нашли могилу статского советника, жившего в Барнауле

На дне Обского моря сотрудники Новосибирского музея нашли надгробие могилы статского советника. Об этом заявил работник музея телеканалу "Россия 24".

Памятник принадлежит Николаю Михайловичу Ларионову, а написаны на нем только чин и возраст. В музее уточнили, что в документах информации о таком человеке нет. Историки предполагают, что он мог ехать из Барнаула в Томск или Новониколаевск и умер там в 1905 году.

Находку сделали на месте Старого Бердска, затопленного во время строительства Новосибирской ГЭС. Попасть в него можно лишь весной, когда из водохранилища сбрасывают воду перед паводком. В этом году вода впервые за 12 лет ушла на несколько километров, что позволило историкам подробнее изучить мертвый город.

В прошлый раз, весной 2008 года, здесь нашли могилу известного купца Владимира Горохова. В XIX веке на его пожертвования в городе строили церкви и библиотеки.