Новый микрорайон с высотками появится в частном секторе Барнаула

Фото: "Алтайский портал недвижимости"
Новый микрорайон с высотными жилыми домами создадут в Барнауле, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
15 новых домов, четыре бизнес-центра и два гаражных комплекса планируют построить в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской и переулка Ядринцева. Сейчас здесь размещены отдельные кварталы или точечные объекты.
Планировку территории утвердили в мэрии. Она включает в себя сразу несколько жилых домов высотой более 20 этажей.
Так, в планах значатся три 24-этажных здания. Два разместятся по адресу ул. Песчаная, 171, третий – в районе перекрестка улицы Чкалова и переулка Революционного. Кроме того, 22-этажный односекционный дом построят по адресу ул. Песчаная, 180.
"Если весь проект удастся реализовать, то в микрорайоне появится свыше 250 тысяч квадратных метров современного жилья, в котором смогут поселиться более 10 тысяч человек, – констатирует издание. – Количество машино-мест превысит 1800, при том что число квартир составит 5000".
Предусмотрена и социальная инфраструктура. В нее включили три детских сада на 650 мест, два корпуса школы на 2,2 тысячи учеников, поликлинику на 300 посетителей, центр детского творчества, спорткомплекс, а также расположенные на территории школы стадион, хоккейную коробку и баскетбольную площадку.
Комментарии
Кто еще из чиновников в срочном порядке оставит свой пост? Сделаем ставки, господа, или может в этот раз все проплачено вполне и претензий не будет???
Сколько еще в том квадрате самовозгораний будет!!!!!
поликлиника на 300 посетителей,
Это на 10 000 человек)))))
Пусть сначала всю социальную инфраструктуру построят и только потом эти скворечники . А вот про дороги в проекте нет ни слова ! А там уже сейчас транспортный коллапс и без часа пик .
Ну так что ,дороги и парковки будут и где это на плане отражено ? Или опять на сады , школы , дороги , парковки денег нет ?
интересно - а что со школой №4 будет? на ее месте вроде тоже что то похожее нарисовано
ага опять про дороги забыли или забили
Прежде, чем застраивать всё 20-ти этажами, надо сначала расширить дороги в 2 раза - ту же ул. Челюскинцев. Не хотите расширять дороги - стройте дома от 2 до 5-ти этажей.
А канализация с водопроводом - выдержат? Их делали ещё при СССР и рассчитаны были на частный сектор, а не на эти скворечники.
А канализация с водопроводом - выдержат?
Там и тепловые сети на соплях.
Такая новость... что прямо ну это совсем даже и не новость. Не вижу я новости в том, что по сути продолжается обогащение "своих" любыми способами, продолжается безобразная застройка. Вот если бы написали: разработан новый ген план, по которому предварительно мы изменим всю инфраструктутру, и будем вести застройку с чётким пониманием плотности проживания, свободных и зелёных пространств, машин и наличия парковочных мест.... В конце концов всё это должно бы было упереться в комфортность проживания каждого жителя. Вот это новость была бы...