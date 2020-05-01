Новый микрорайон с высотками появится в частном секторе Барнаула

Фото: "Алтайский портал недвижимости"

Новый микрорайон с высотными жилыми домами создадут в Барнауле, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

15 новых домов, четыре бизнес-центра и два гаражных комплекса планируют построить в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской и переулка Ядринцева. Сейчас здесь размещены отдельные кварталы или точечные объекты.

Планировку территории утвердили в мэрии. Она включает в себя сразу несколько жилых домов высотой более 20 этажей.

Так, в планах значатся три 24-этажных здания. Два разместятся по адресу ул. Песчаная, 171, третий – в районе перекрестка улицы Чкалова и переулка Революционного. Кроме того, 22-этажный односекционный дом построят по адресу ул. Песчаная, 180.

"Если весь проект удастся реализовать, то в микрорайоне появится свыше 250 тысяч квадратных метров современного жилья, в котором смогут поселиться более 10 тысяч человек, – констатирует издание. – Количество машино-мест превысит 1800, при том что число квартир составит 5000".

Предусмотрена и социальная инфраструктура. В нее включили три детских сада на 650 мест, два корпуса школы на 2,2 тысячи учеников, поликлинику на 300 посетителей, центр детского творчества, спорткомплекс, а также расположенные на территории школы стадион, хоккейную коробку и баскетбольную площадку.