Голый мужчина напугал жильцов барнаульской многоэтажки и прохожих

Голый житель Барнаула выкрикивал угрозы на балконе пятого этажа многоквартирного дома, пишет "Инцидент Барнаул".
Как сообщили очевидцы, инцидент произошел на улице Сухэ-Батора, 20. Для спасения дебошира прибыли полиция, скорая психиатрическая помощь, а затем – МЧС, поскольку стражи порядка не смогли попасть в тамбур из-за железной двери.
"Дебоширил, видимо, пьяный мужчина. Один отряд приехал сначала, потом скорая, потом МЧС, второй отряд полиции. Звуки битых стекол и тишина. Лестница работала", – рассказала женщина, которая присутствовала на месте события.
Отмечается, что мужчину удалось успокоить.
Комментарии
А сказали бы, что погиб от коронавируса...
А сказали бы, что погиб от коронавируса...
Таки да! А шо ж его так вштырило-то, как не самоизолящия!
Ну и зачем его было успокаивать, пусть бы самовыпиливался. Одним идиотом в городе было бы меньше.
Вегетарианец, однако)
белочка - побочное заболевание при короне
А до самоизоляции таких не было? И преступлений никто не совершал, и продавцы сидели без покупателей, зачем сейчас во всем винить карантин? Хватит плакать то