Голый мужчина напугал жильцов барнаульской многоэтажки и прохожих

Голый житель Барнаула выкрикивал угрозы на балконе пятого этажа многоквартирного дома, пишет "Инцидент Барнаул".

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел на улице Сухэ-Батора, 20. Для спасения дебошира прибыли полиция, скорая психиатрическая помощь, а затем – МЧС, поскольку стражи порядка не смогли попасть в тамбур из-за железной двери.

"Дебоширил, видимо, пьяный мужчина. Один отряд приехал сначала, потом скорая, потом МЧС, второй отряд полиции. Звуки битых стекол и тишина. Лестница работала", – рассказала женщина, которая присутствовала на месте события.

Отмечается, что мужчину удалось успокоить.