В Барнауле неизвестные украли высаженные у подъезда цветы и попались на запись камеры

В сообществе "Barnaul22" опубликовали видео на котором неизвестные воруют цветы с клумбы у подъезда одной из барнаульских многоэтажек. Автор ролика уточнил, что инцидент произошел возле дома по адресу Шукшина, 2.

"Эти цветы помогали высаживать дети. Они старались, создавали уют и хорошее настроение окружающим, а в итоге только расстроились. Девушки на видео, вам должно быть стыдно", — написала местная жительница.

Ее поддержали пользователи в комментариях. В отношении женщин там появилось множество нелестных отзывов, но цветы это уже не вернет.

Ранее amic.ru писал о том, что молодой человек вырвал ель, высаженную возле дома в районе ВРЗ. Человек, который посадил дерево, грозился подать заявление в полицию.