Тело утонувшего мужчины нашли в Алтайском крае

Спасатели нашли тело утонувшего в озере Ключ 41-летнего мужчины. Погибшего передали полицейским. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 21 мая. Сразу после поступления информации о случившемся на место выдвинулись спасатели. Первый день поисков результатов не дал. Однако в пятницу, 22 мая, тело обнаружили.

Также стало известно, что ранее найден погибший в Тогульском районе подросток. 13-летний мальчик утонул в Чумыше, когда купался с друзьями.

В МЧС напоминают, что на данный момент купание в любом месте Алтайского края запрещено, так как сезон еще не открыт.