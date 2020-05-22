Мужчина утонул в Алтайском крае. Тело ищут уже два дня

Несчастный случай произошел на озере Ключ в селе Ложкино Целинного района Алтайского края. Во время купания утонул 41-летний мужчина. Поиски продолжаются второй день.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сразу после поступления информации об инциденте на место выдвинулись 17 человек и пять единиц техники. Первый день поисков результатов не дал.
Спасатели напоминают, что на данный момент купальный сезон в Алтайском крае не открыт, ни один пляж еще не оборудован. Таким образом, купание в любом месте запрещено.
Как уже сообщал amic.ru, 17 мая в Тогульском районе в Чумыше утонул 13-летний подросток, который купался с друзьями. Тело мальчика до сих пор не найдено.
Комментарии
Утонувшего мальчика водолазы подняли из водоема еще 18 мая, а мужчину сегодня утром. Как то с новостями у вас не очень!