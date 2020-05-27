Среда, 27 Май, 08:46

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,14
€ 77,79
14°

362342 +0
Обь
409см +13


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Какие дороги сделают на Алтае в 2020 году и как это снизит аварийность

, ИА "Амител"
Министр транспорта Александр Дементьев рассказал о ходе ремонта дорог в крае

Дорожный фонд в 2020 году в Алтайском крае составит почти 11 миллиардов рублей. На эти деньги в регионе будут выполнять работы в рамках нацпроекта "БКАД", а также проводить ремонт во многих районах края. Ожидается, что в рамках нацпроекта уже в этом году удастся снизить аварийность на дорогах и привести часть трасс в нормативное состояние. 

Какие дороги будут отремонтированы в рамках "БКАД"?

Работы по ремонту, строительству и реконструкции этим летом  запланированы на 127 объектах Алтайского края, сообщили в региональном Министерстве транспорта. В это число вошли: 72 дороги регионального и межмуниципального значения, 35 улиц в Барнауле, 11 – в Бийске и 9 – в Новоалтайске.

Все эти работы будут проведены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". Всего по проекту предстоит реконструировать более 450 км магистралей.

При этом более 60 км дорог приходится на Барнаульскую агломерацию. Здесь, пожалуй,  самым крупным проектом станет расширение проезжей части по улице Попова в сторону улицы Трактовой. Эти работы обойдутся в 600 миллионов рублей.

В Новоалтайске в рамках нацпроекта обновят 5,46 км дорог. И еще почти 29 км сделают в Бийской агломерации.

Отметим, в прошлом году в рамках национального проекта в крае было отремонтировано также около 450 км дорог. То есть сокращать объемы работ из-за пандемии коронавируса в регионе не стали.

Какие дороги в Алтайском крае сделают за краевые средства?

В этом году наконец дождутся ремонта сразу семь трасс, которые уже давно нуждались в реконструкции. Это:  

  • Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница с Новосибирской областью;
  • Алтай – Кузбасс;
  • Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области;
  • Алейск – Петропавловское – Смоленское;
  • Белоярск – Заринск;
  • Павловск – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью;
  • Крутиха – Панкрушиха – Хабары. 

"На сегодняшний день уже на 30% объектах ведутся активные работы. Заметим, что в итоге все цели, как и годом ранее, будут достигнуты", – подчеркнули в Минтрансе.

Обещают в ведомстве привести в нормативное состояние также сельские дороги и мосты. Это еще около 830 километров. В прошлом году было обновлено более 900 км трасс. Однако, как пояснили в министерстве, в этом году больше сложных объектов, которые требуют более серьезного финансирования. Все контракты с подрядчиками уже заключены.

Каких показателей необходимо достичь?

Как пояснили в ведомстве, работы в рамках нацпроекта позволят привести в соответствие с нормативными требованиями до 70% дорожной сети Барнаульской агломерации. Для этого необходимо отремонтировать еще 18,7 км дорог местного значения в самом Барнауле и 6,2 км в Новоалтайске. 

В Бийской агломерации планируют привести в нормативное состояние до 60,8% дорог. Для достижения показателя необходимо отремонтировать 8,6 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 17,3 км – местного значения г. Бийска.

В целом же по краю доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна вырасти до 40%. Для этого необходимо отремонтировать 92 километра трасс.

Как будут бороться с ДТП?

В министерстве пояснили, что в результате проведенного ремонта уже в этом году количество аварийно-опасных участков снизится до 83% от базового показателя. В рамках борьбы с дорожно-транспортными происшествиями на дорогах региона будут дополнительно установлены еще 10 стационарных камер фотовидеофиксации.

"Все работы, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения, в первую очередь направлены на снижение количества ДТП и смертности на автодорогах. Цели и задачи, поставленные руководством страны и региона в прошлом строительном сезоне в рамках нацпроекта, были достигнуты, сейчас работы ведутся по плану 2020 года. Контракты на выполнение мероприятий заключены на все объекты, более того, на данный момент мы наблюдаем выполнение с опережением графика", – рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

27.05.2020 08:24
АБОРИГЕН

В шею гнать надо таких чиновников, которые считают что аварийность можно снизить за счёт знаков, камер и разметки.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
08:44
Два автомобиля столкнулись в центре Барнауле 0
08:31
"Дело утопающих". Почему барнаульские бизнесмены отказываются от рассрочки по аренде 0
08:17
Какие дороги сделают на Алтае в 2020 году и как это снизит аварийность 1
08:03
Что такое опрессовка и чего нельзя делать во время ЧП на теплосетях. Инфографика 2
07:51
Можно ли отказаться от ваучера авиакомпании и вернуть деньги за отмененный рейс 0
07:42
Один час – как 100 сигарет. Роспотребнадзор рассказал о вреде кальяна 1
07:30
Первый министр энергетики России умер от коронавируса 3
07:15
Осторожно, потребуется добавка. Сногсшибательный салат с лососем и рапсовым маслом 0
07:04
Погода идеальная, а прибыль падает. Как коронавирус добивает торговлю квасом на Алтае 2
06:53
"Первый сорт". Из-за ранней весны в Алтайском крае уже выросли грибы 2
06:40
Ученые нашли способ усилить иммунитет для борьбы с раком 0
06:29
Безумные интерьеры русских квартир 2
06:16
Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом 8
06:01
Штормовой ветер, грозы и заморозки до нуля. О погоде в Алтайском крае 27 мая 0
23:48
Такой день. Поспешно закрытые кофейни и падающие деревья в центре Барнаула 0
23:22
В поселке Южный показали дорогу, которая развалилась через два дня после укладки 2
22:44
Житель алтайского села с семьей приехал в гости к теще и изнасиловал ее подругу 1
22:18
СМИ: в барнаульской больнице РЖД выявлен случай заражения коронавирусом 2
21:07
Вокальный ансамбль посвятил песню алтайским врачам 0
20:47
Российский блогер сходил в магазин с чеком от 2007 года и посчитал инфляцию за 13 лет 3
20:11
Ложноположительные тесты могут увеличивать число больных COVID в Сибири 3
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 58 1
19:07
Владимир Путин объявил дату проведения Парада Победы в России 7
18:42
Умер артист Молодежного театра Алтая Игорь Бочериков 0
18:15
Какую помощь могут получить компании, пострадавшие от COVID-19 0
18:05
В Барнауле проверили, как на "Петровском рынке" соблюдают масочный режим 2
17:56
"Не представляет угрозы". В мэрии Барнаула прокомментировали обрушение потолка в доме 3
17:46
Пьяный барнаулец устроил ДТП и попытался прикрыться братом-близнецом 0
17:35
Белокуриху сравнили с Чернобылем и пообещали послабления 19
17:27
На барнаульских стройплощадках выявили нарушение масочного режима 6
17:16
Заявки на газификацию в Алтайском крае принимают онлайн 1
17:06
Как получить помощь? Директор фонда МСП расскажет о поддержке бизнеса 0
16:57
Накопительные пенсии в России вырастут 3
16:53
Форум "АТР" не стали отменять из-за COVID, но перенесли его в неизвестное место 5
16:44
Ничего святого. Хулиганы громят Сквер Победы в алтайском городе 6
16:36
Влад Лисовец заразился коронавирусом 1
16:27
Смертельная прогулка. Лодка с детьми перевернулась в Алтайском крае 6
16:14
Доктор Мясников объяснил вред антибактериального мыла 2
16:00
Разбери шкаф, продай лишнее. Куда сдать старую технику 1
15:48
Дерево рухнуло на проезжающий мимо автомобиль в центре Барнаула 8
15:37
Леди Гага порадовала поклонников фото в обнажающем тело топе 4
15:28
Зато ни у кого такого не было. Как в российских школах прошел "Последний звонок 2020" 6
15:16
За сутки в России скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом 8
15:05
Пьяный житель Алтайского края утонул вместе с машиной 8
14:56
Шторм, ураганы и паводок ударят по Сибири к началу лета 1
14:45
Сезон не открыт? Не, не слышали. Барнаульцы активно отдыхают на городском пляже 11
14:36
Наркодилер из Оренбурга прятался от полиции в Алтайском крае 0
14:26
Барнаульская кофейня опровергла информацию о закрытии из-за кризиса 4
14:14
Сбербанк признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости 0
14:00
"Спит кто на полу, кто на кушетках". Депутат о врачах, лечащих людей с COVID на Алтае 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.