Поднимался в гору. Пожилой мужчина перевернулся на тракторе в Республике Алтай

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием трактора, информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария случилась утром 28 мая в урочище Адарга. 66-летний местный житель, управляя трактором, поднимался в гору и не справился с управлением.

В результате транспортное средство опрокинулось на бок, а мужчина получил тяжелые травмы. Его доставили в реанимационное отделение республиканской больницы.

По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее amiс.ru сообщал о смертельной аварии в Романовском районе Алтайского края, которая произошла вечером 28 мая. Тогда столкнулись два грузовика на 210-м километре автодороги К-17. В результате столкновения один человек погиб, другому потребовалась госпитализация.