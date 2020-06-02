В Барнауле турагент продала полсотни фейковых путевок и обогатилась почти на 4 млн

В Барнауле осудят местную жительницу, которая продала почти 50 фейковых путевок на отдых общей суммой более 3,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По версии следствия, 37-летняя женщина с июня по сентябрь 2019 года работала менеджером турфирмы. Злоумышленница заключала с клиентами организации договоры на оказание туристических услуг в обход компании. Деньги при этом шли лично ей, а выполнять свои обязательства аферистка не собиралась.

Всего за три месяца менеджер заключила 49 договоров, ущерб для каждого потерпевшего составил от 30 тысяч до 200 тысяч рублей, а общая сумма украденного превысила 3,7 млн.

Сейчас обвиняемая ждет суда по факту мошенничества с ущербом в особо крупном размере.