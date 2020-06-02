Самую красивую девушку выберут в Барнауле, несмотря на пандемию

Конкурс красоты "Мисс Барнаул 2020" пройдет в ближайшие несколько месяцев, несмотря на пандемию коронавируса. Пока неизвестно, в каком формате и где состоится конкурс, но организаторы – модельное агентство Татьяны Жилиной – уже объявили кастинг участниц.

Для участия в конкурсе приглашаются девушки от 16 до 26 лет. С ними проведут фотосессии, занятия по психологии, технике речи, съемкам в клипах. А также научат правильно ходить по подиуму и давать интервью журналистам.

Конкурс пройдет на одной из лучших площадок краевой столицы. Все участницы конкурса получат титулы, а также ценные подарки и призы. Обладательница титула "Мисс Барнаул 2020" получит возможность представлять регион на российских и зарубежных конкурсах красоты.

Записаться на кастинг можно по телефону 8-962-792-4005 или на странице в соцсети "ВКонтакте": https://vk.com/id174804079.