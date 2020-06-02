Самую красивую девушку выберут в Барнауле, несмотря на пандемию

Конкурс красоты "Мисс Барнаул 2020" пройдет в ближайшие несколько месяцев, несмотря на пандемию коронавируса. Пока неизвестно, в каком формате и где состоится конкурс, но организаторы – модельное агентство Татьяны Жилиной – уже объявили кастинг участниц.
Для участия в конкурсе приглашаются девушки от 16 до 26 лет. С ними проведут фотосессии, занятия по психологии, технике речи, съемкам в клипах. А также научат правильно ходить по подиуму и давать интервью журналистам.
Конкурс пройдет на одной из лучших площадок краевой столицы. Все участницы конкурса получат титулы, а также ценные подарки и призы. Обладательница титула "Мисс Барнаул 2020" получит возможность представлять регион на российских и зарубежных конкурсах красоты.
Записаться на кастинг можно по телефону 8-962-792-4005 или на странице в соцсети "ВКонтакте": https://vk.com/id174804079.
Комментарии
Жизненно важное мероприятие. Второе по важности ,после референдума по конституции. Предлагаю проводить голосование на тех же избирательных участках
ооо, я сегодня красивую видел на пересечении павлика и малахова, нужно было её выбрать...
посмотрите на эту Татьяну Жилину в контакте по ссылке...... старая, жирная, страшная, колхозная.... ничему она не сможет научить! будет вытягивать деньги из девушек.....ужас.....
у татьяны жилиной лицо на фото все как под копирку. либо фотошопист один и тот же, либо лицо деревянное, либо и то и другое...