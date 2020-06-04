22 двора в Барнауле ремонтируют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

В 22 дворах жилых домов Барнаула проходят ремонтные работы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, двор дома № 15 на улице Горно-Алтайской стал первым, где завершено асфальтирование, уложены новые тротуары и парковочные зоны.
Как рассказал зампредседателя по работе с общественностью комитета ЖКХ города Алексей Пахоменко, сейчас в работе находится 22 двора из 81. На ремонт направили 217 млн рублей, в том числе 13 млн – софинансирование горожан.
"В этом году запланировано много видов работ из дополнительного перечня. Детские и спортивные площадки оборудуют в 63 дворовых территориях, обустроят 32 автомобильные парковки, четыре контейнерных площадки, проложат две системы водоотведения", – сообщил Пахоменко, добавив, что работы планируют завершить до конца ноября, а основной объем закончат уже к 1 сентября.
В пресс-центре мэрии уточнили, что больше всего дворов в этом году благоустроят в Индустриальном и Октябрьском районах – 28 и 15 соответственно. Кроме того, приведут в порядок 12 дворов в Центральном районе и по 13 – в Железнодорожном и Ленинском районах.
Комментарии
В рамках благоустройства дворов вырубают деревья и выставляют счета жителям в это непростое время. В апрельской квитанции, ещё до начала работ, добавили за благоустройство около 600 ркублеё. В мае перестали стесняться +1000.
Для начала не ведитесь когда вам домкомы/мастера и старшие по дому начнут свистеть в уши что ЭТО за счет бюджета а в квитанции потом приходить огромная сумма. Ничего не подписывайте не убедившись.