22 двора в Барнауле ремонтируют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

В 22 дворах жилых домов Барнаула проходят ремонтные работы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, двор дома № 15 на улице Горно-Алтайской стал первым, где завершено асфальтирование, уложены новые тротуары и парковочные зоны.

Как рассказал зампредседателя по работе с общественностью комитета ЖКХ города Алексей Пахоменко, сейчас в работе находится 22 двора из 81. На ремонт направили 217 млн рублей, в том числе 13 млн – софинансирование горожан.

"В этом году запланировано много видов работ из дополнительного перечня. Детские и спортивные площадки оборудуют в 63 дворовых территориях, обустроят 32 автомобильные парковки, четыре контейнерных площадки, проложат две системы водоотведения", – сообщил Пахоменко, добавив, что работы планируют завершить до конца ноября, а основной объем закончат уже к 1 сентября.

В пресс-центре мэрии уточнили, что больше всего дворов в этом году благоустроят в Индустриальном и Октябрьском районах – 28 и 15 соответственно. Кроме того, приведут в порядок 12 дворов в Центральном районе и по 13 – в Железнодорожном и Ленинском районах.