Подростки, напавшие на мальчика в Камне-на-Оби, избивают детей уже не первый год

Подростки из Камня-на-Оби, напавшие на мальчика, избили еще троих детей за последние несколько лет, сообщает Telegram-канал Mash.

Хулиганы орудуют в городе не первый год. Подростки нападают на детей в безлюдных местах. Взрослых они не боятся. По словам матери одной из жертв, год назад за друга ее сына вступился дедушка, однако нападавшие распылили ему в глаза газовый баллончик.

Напомним, в четверг, 4 июня, стало известно о жестоком избиении мальчика. В ролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как подростки наносят жертве удары по голове и лицу, в том числе и ногами.

Проверкой инцидента занялись в МВД и Следственном комитете Алтайского края. По данным полиции, все нападавшие состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Позже amic.ru сообщил, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, мальчик находится в стационаре под присмотром врачей. Кроме того, 8 июня уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева вместе с заместителем главы ГУ МВД Александром Лаасом посетит город, чтобы разобраться в ситуации.