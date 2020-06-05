Подростки, напавшие на мальчика в Камне-на-Оби, избивают детей уже не первый год

Подростки из Камня-на-Оби, напавшие на мальчика, избили еще троих детей за последние несколько лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Хулиганы орудуют в городе не первый год. Подростки нападают на детей в безлюдных местах. Взрослых они не боятся. По словам матери одной из жертв, год назад за друга ее сына вступился дедушка, однако нападавшие распылили ему в глаза газовый баллончик.
Напомним, в четверг, 4 июня, стало известно о жестоком избиении мальчика. В ролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как подростки наносят жертве удары по голове и лицу, в том числе и ногами.
Проверкой инцидента занялись в МВД и Следственном комитете Алтайского края. По данным полиции, все нападавшие состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Позже amic.ru сообщил, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, мальчик находится в стационаре под присмотром врачей. Кроме того, 8 июня уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева вместе с заместителем главы ГУ МВД Александром Лаасом посетит город, чтобы разобраться в ситуации.
Комментарии
что же делать с этими зверенышами? ведь столько судеб загубят
5.06.2020 12:19
- гость -
А кто их жизнь губит непосредственно сегодня? Где родители, полиция, социальные службы, и прочая государева рать?
Психиатрическая изоляция и они вечные пациенты на таблетках!!! Особо буйным лоботомию!
а спец школа в камне еще функционирует???
самая большая толерастия в стране это ко всякому биомусору и недоразвитым, а всё с какими то геями борются...