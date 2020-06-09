Мошенник предлагал жителям Алтайского края интим-услуги, брал деньги и пропадал

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу задержали молодого человека, который обманывал людей, предлагая им интим-услуги. В числе тех, кто пострадал от его действий, – жители Алтайского края и еще пяти регионов России.

Установлено, что задержанный размещал объявления с предложением интим-услуг в интернете, вступал в переписку с клиентами и просил перевести деньги на его банковский счет. По условиям, девушка, которая якобы оказывает интим-услуги, после получения денег должна приехать к клиенту. Но после того как злоумышленник получал оговоренную сумму, он блокировал потенциального клиента и переставал выходить на связь.

Предположительно, общий ущерб от его противоправных действий составил более 100 тысяч рублей. При обыске у преступника изъяли мобильный телефон и тетради с записями, рассказали в МВД.