Уснул за рулем. Жесткое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области
Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на трассе Барнаул – Новосибирск недалеко от станции Безменово Черепановского района, сообщили в Новосибирской службе эвакуации "АСТ-54".
По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla буксировал микроавтобус Nissan в сторону Новосибирска. Во время движения водитель микроавтобуса уснул за рулем, выкатился на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с кроссовером Volkswagen Touareg.
Как уточнили в ГИБДД по Новосибирской области, прибывшие на место врачи осмотрели водителей, однако медицинская помощь им не понадобилась. Кроме того, в одном из автомобилей находился ребенок, но он также не получил серьезных травм.
Комментарии
судя по повреждениям авто и что все живы здоровы это чудо!
А прицеп и квадрик с левой стороны за отбойником откуда?
Что за утырок такой, который засыпает за рулем?
Не можешь ехать. Не едь. По спи епрст. в своей тачке.
Лишить прав пожизненно.
Вот так едешь, себе спокойно, соблюдаешь правила, внимателен. И тут какой-то выкидыш собаки решил свои биологические прблемы перенести на твою шею.
Владельцу Volkswagen Touareg страховая выплатит по сути покупку новой машины, а с этого из микроавтобуса пусть сдерет все, вплоть до коронок на зубах. Квартиры, машины, телевизоры. чайники, пылесосы - все забрать в счет погашения убытков.