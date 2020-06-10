Уснул за рулем. Жесткое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на трассе Барнаул – Новосибирск недалеко от станции Безменово Черепановского района, сообщили в Новосибирской службе эвакуации "АСТ-54".

По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla буксировал микроавтобус Nissan в сторону Новосибирска. Во время движения водитель микроавтобуса уснул за рулем, выкатился на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с кроссовером Volkswagen Touareg.

Как уточнили в ГИБДД по Новосибирской области, прибывшие на место врачи осмотрели водителей, однако медицинская помощь им не понадобилась. Кроме того, в одном из автомобилей находился ребенок, но он также не получил серьезных травм.