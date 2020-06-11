Житель Барнаула задолжал своей дочери алименты почти на 900 тысяч рублей

В Барнауле 35-летнего мужчину осудили за неуплату почти миллиона рублей алиментов для своей несовершеннолетней дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Впервые к административной ответственности по неуплате алиментов жителя краевой столицы привлекли в октябре 2019 года. Однако, несмотря на решение суда, с ноября 2019 года по февраль 2020 года мужчина продолжал уклоняться от обязательств и не искал работу.
Задолженность перед дочерью за этот период составила около 60 тысяч рублей, а общий долг достиг почти 835 тысяч рублей. Приняв во внимание отсутствие уважительных причин, суд назначил неплательщику восемь месяцев исправительных работ с удержанием в пользу государства 5% заработной платы.
Комментарии
И какая же польза от этого обществу, ребенку или отцу?
И что? За эти 8 месяцев он лимон заработает и долг закроет?
Работы нет. Долг считается со средней зп по России. А это 48,8 тыщи вроде как итого алименты извольте платить 12,2 тыщ в месяц, + пеня. С таким долгом нет смысла вообще уже платить, тут только бегать. Почему наша средняя зп в крае не 48тыщи?! А шкуру дерете с этих фантастических цифр. Вы мужика загнобили. Какая ему новая семья теперь.
А вы уверены что это вообще его дочь?
Как быть уверенным, что алименты тратятся именно на ребенка?
Вместо совместной опеки повесили алименты только на отцов. Такие законы только стимулируют "разводы".
11.06.2020 12:59
- гость -
по российским законам можно вместо выплаты денег предоставить отступное (недвижимость, автомобиль и т.п.).
с указанием права пользования ребенком, также предоставляете все чеки, бланки, акты что ВЫ занимаетесь ребенком в кружках, покупаете еду.одежду.лекарства, возите на отдых и т.д. без выплаты алиментов матери ребенка
да, и нашего бы папашу туда бы.
а то брюхо отрасли до колен, видимо, он от голода пухнет
долг больше 500 т.р.
а работы всё нет у бедняги.
у всех есть, а от него одного работа годами скрывается.
он за ней, она от него.
11.06.2020 13:28
туда и дорога
Какого выбрали!
Сбербанк задолжал россиянам триллионы за 90-е и не хочет платит, деньги расходует на цифривизацию.
Какого выбрали!
+много)))
11.06.2020 12:50
- гость -
1. Найдите любую работу. Хоть за минималку. И не придется платить такие суммы. Но нет, надо сидеть на попе ровно или работать неофициально. 2. Там долг "по среднему" - 60 тысяч. По сравнению с общей суммой - семечки. Из чего можно сделать вывод, что до этого зарабатывал он весьма неплохо. Или не платил вообще никогда. И в том, и в другом случае - сам себе злобный Буратино.
11.06.2020 13:01
- гость -А , ну то есть мать, с которой ребенок живет, не тратит на него ничего, а на те несчастные три тысячи алиментов, "повешанные" на бывшего, ставит любовнику золотой унитаз. Ага. Вы, стесняюсь спросить, на себя, любимого, в месяц сколько тратите?
Такие законы только стимулируют "разводы".
законы стимулируют разводы?? вот это ахинея
11.06.2020 13:01
- гость -
Ошибаетесь. Сейчас совсем не редкость когда алименты платит мать.
Сколько в комментариях обиженных мужчин набежало: и деньги мать на себя тратит (ага, в золоте купается), и сама выбирала, и даже ребёнок не его. Самим не противно такое писать?
11.06.2020 13:45
- гость -
В Израиле, для примера, за подобные плюсы можно было бы хорошо по шее получить.
Есть государством утвержденная обязанность родителей содержать своих детей.
ВЫПОЛНЯЙ!
не способен - отрежь свое имущество и не делай детей вообще!
Вот и все сказ.
Если бы так и наш закон судил, разводов бы точно было бы меньше.
Каждый бы сначала бы думал, а потом делал.
13.45
А может он и не детей делал, а просто занимался сексом. А детей делала как раз мать.