Житель Барнаула задолжал своей дочери алименты почти на 900 тысяч рублей

В Барнауле 35-летнего мужчину осудили за неуплату почти миллиона рублей алиментов для своей несовершеннолетней дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Впервые к административной ответственности по неуплате алиментов жителя краевой столицы привлекли в октябре 2019 года. Однако, несмотря на решение суда, с ноября 2019 года по февраль 2020 года мужчина продолжал уклоняться от обязательств и не искал работу.

Задолженность перед дочерью за этот период составила около 60 тысяч рублей, а общий долг достиг почти 835 тысяч рублей. Приняв во внимание отсутствие уважительных причин, суд назначил неплательщику восемь месяцев исправительных работ с удержанием в пользу государства 5% заработной платы.