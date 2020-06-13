Алтайский полицейский во время отпуска задержал молодого угонщика

Житель Белокурихи обратился в полицию с заявлением об угоне. Мужчина оставил машину на парковке рядом с домом и не нашел ее, когда вернулся.
Сигнализации в "Жигулях" не было, а одно из стекол было заклеено скотчем, поэтому угонщику не составило труда проникнуть внутрь.
Через некоторое время машину заметили в Бийске. Сотрудник МО МВД России "Белокурихинский", который был в наукограде во время отпуска, увидел похожий по ориентировке автомобиль возле одной из торговых точек города. Там же он задержал подозреваемого в угоне парня 2002 года рождения.
По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД.
Комментарии
Сотрудник МО МВД России "Белокурихинский", который был в наукограде во время отпуска, увидел похожий по ориентировке автомобиль возле одной из торговых точек города.
Не понял. Во время отпуска ориентировки по угнанным машинам сотрудникам рассылают?
По ватсап у