Алтайский полицейский во время отпуска задержал молодого угонщика

Житель Белокурихи обратился в полицию с заявлением об угоне. Мужчина оставил машину на парковке рядом с домом и не нашел ее, когда вернулся.

Сигнализации в "Жигулях" не было, а одно из стекол было заклеено скотчем, поэтому угонщику не составило труда проникнуть внутрь.

Через некоторое время машину заметили в Бийске. Сотрудник МО МВД России "Белокурихинский", который был в наукограде во время отпуска, увидел похожий по ориентировке автомобиль возле одной из торговых точек города. Там же он задержал подозреваемого в угоне парня 2002 года рождения.

По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД.