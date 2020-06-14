Коттедж со скидкой в миллион рублей продают под Барнаулом

Фото: avito.ru

Объявление о продаже коттеджа в микрорайоне Фирсова Слобода 2 появилось на сайте avito.ru.

Продавец предлагает приобрести недвижимость на улице 2-я Моховая по цене 15 млн 950 тыс. рублей. Примечательно, что изначально дом продавали на миллион дороже, но затем автор объявления скинул цену.

Трехуровневое жилье площадью 298 квадратных метров расположено на участке 10 соток, удаленном от Барнаула примерно на 15 километров.

"В доме 4 спальни, бильярдная, камин, система очистки воды, дизайнерский ремонт: фрески, венецианская штукатурка, витраж и так далее, – перечислил особенности продавец. – Два теплых гаража. Гостевой дом 85 кв.м с баней и теплым бассейном. Тематическая зона барбекю".

Автор объявления уточнил, что готов к торгу. По его словам, он строил коттедж для себя, но затем решил переехать в другой город.