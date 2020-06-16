Дорожники асфальтируют тротуар в центре Барнаула

Дорожники продолжают капитальный ремонт на участке улицы Ядринцева между Партизанской и Ползунова. 16 июня приступили к асфальтированию тротуара у детского сада № 30, а в ближайшее время заасфальтируют пешеходную дорожку на четной стороне переулка Ядринцева в границах улиц Анатолия и Никитина.

Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Общая площадь капремонта по переулку Ядринцева в границах улиц Партизанской и Ползунова составит 7499 кв.м. Здесь уже завершили фрезерование поврежденного слоя асфальта, устройство щебеночного основания, уложили нижний слой асфальтобетона, отрегулировали высотное положение 11 смотровых колодцев. Продолжаются работы по установке бордюрного камня. После укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия запланировано устройство искусственной дорожной неровности", – рассказали в пресс-службе мэрии.

Водителей просят быть внимательными, по возможности искать пути объезда.