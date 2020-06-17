Одного из зачинщиков избиения подростка в Алтайском крае могут наказать

Полиция продолжает проверять группу школьников, которые избили ребенка в Камне-на-Оби. Одного из зачинщиков конфликта могут поместить в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, пишут "Вести Алтай" со ссылкой на краевой главк МВД.

"Нам надо, чтобы это дело объединили в одно заявление, так как это одни и те же лица. Их до сих пор не закрыли, до сих пор родители не несут ответственности, не следят, отпускают их по-прежнему гулять по городу", – рассказала опекун пострадавшего мальчика. Сам ребенок до сих пор находится в больнице.

Напомним, что в июне стало известно о группе подростков, которые избили мальчика в Камне-на-Оби. Весь процесс избиения они снимали на камеру. Проверкой занялись полиция и Следственный комитет. Отмечалось, что хулиганы орудуют в городе не первый год. Подростки нападают на детей в безлюдных местах. Взрослых они не боятся.