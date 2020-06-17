Одного из зачинщиков избиения подростка в Алтайском крае могут наказать

Полиция продолжает проверять группу школьников, которые избили ребенка в Камне-на-Оби. Одного из зачинщиков конфликта могут поместить в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, пишут "Вести Алтай" со ссылкой на краевой главк МВД.
"Нам надо, чтобы это дело объединили в одно заявление, так как это одни и те же лица. Их до сих пор не закрыли, до сих пор родители не несут ответственности, не следят, отпускают их по-прежнему гулять по городу", – рассказала опекун пострадавшего мальчика. Сам ребенок до сих пор находится в больнице.
Напомним, что в июне стало известно о группе подростков, которые избили мальчика в Камне-на-Оби. Весь процесс избиения они снимали на камеру. Проверкой занялись полиция и Следственный комитет. Отмечалось, что хулиганы орудуют в городе не первый год. Подростки нападают на детей в безлюдных местах. Взрослых они не боятся.
Комментарии
а в центре временной изоляции как в санатории, только выйти нельзя
Да, уж, а если бы эти подростки не избивали других, а поддерживали Навального - давно бы уже с ними разобрались...
Да, и называть бойцом подонка это, что глумление над избитым?!
17.06.2020 15:51
гость
теперь да, а в 90е они там из под палки воспитателя не вылазили! как шелковые выходили в основном