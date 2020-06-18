Плановая помощь – в плане. Когда Диагностический центр заработает на полную мощность

Возобновление плановой медицинской помощи в Диагностическом центре Алтайского края будет постепенным, на полный объем оказания услуг это и другие медучреждения региона перейдут еще не скоро. Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на встрече с персоналом барнаульского Диагностического центра. Она была посвящена проблеме выплат зарплат сотрудникам в апреле-мае. До сих пор многие врачи и медсестры из-за ограниченной работы центра находятся на самоизоляции. Они составляют кадровый резерв: в случае выявления коронавируса у работающего персонала руководство произведет замену. Но получают "запасные" сотрудники только МРОТ.

"В апреле из-за пандемии основную часть сотрудников консультативно-поликлинического отделения Диагностического центра мы отправили на самоизоляцию. Те, кто находятся дома, за апрель и май получили МРОТ. Они входят в положение и понимают, что пока ничего сделать нельзя", – отмечает заведующая отделением Татьяна Гонопольская.

По ее словам, часть сотрудников отделения помогают в работе ковидного диагностического центра, который организован в "красной зоне". В ней специалисты принимают заразившихся пациентов и биоматериал для исследований на COVID-19.

"Эта часть сотрудников получила все выплаты, которые положены людям, работающим в ковидной зоне: федеральные, территориальные, определенные стимулирующие в виде премиальных из фонда главного врача. Но есть еще третья группа – это пять врачей, которые оказывают не плановую, а экстренную медпомощь на территории поликлиники. Эти специалисты вышли на работу после майских праздников и получили выплаты из фонда главного врача, которые помогли им превысить сумму МРОТ", – говорит Татьяна Гонопольская.

По ее словам, сейчас все сотрудники Диагностического центра ждут, когда в полном объеме возобновятся услуги по оказанию плановой медицинской помощи. Именно эта работа обеспечивает большую долю заработной платы персонала.

"Мы с нетерпением ждем, когда откроют плановую помощь. Хочется, чтобы ее открыли сразу в полном объеме, потому что тогда все вопросы об интенсивности труда отпадут, и люди будут сами зарабатывать деньги", – говорит она.

Однако министр здравоохранения края отметил, что сразу возобновить плановую помощь в полном объеме не получится.

"Ситуация по уровню заболеваемости слишком разнится. Даже на разных территориях Алтайского края она разная. И просто открыть сейчас двери больниц, понимая, что остается высокий риск инфицированности и медицинского персонала, и пациентов, нельзя. Нас ждет поэтапное возобновление плановой помощи", – говорит Дмитрий Попов.

Накануне региональный Минздрав подготовил проект приказа, который определяет постепенное возобновление медицинской помощи в поликлиниках и стационарах региона.

В проекте прописаны критерии каждого шага и периоды между ними. Речь идет как о взрослой, так и о детской медпомощи, а также о возобновлении плановой стоматологической и офтальмологической помощи.

Всего будет три этапа возобновления плановой медпомощи. Первый – минимально возможный объем, второй – расширение спектра услуг, третий – полное возобновление привычного режима работы. Частично возобновился плановый прием в Алтайском крае еще на прошлой неделе: педиатры начали проводить профилактические осмотры детей.

Что случилось в Диагностическом центре Алтайского края?

11 июня сотрудники Диагностического центра устроили импровизированную акцию протеста рядом с медицинским учреждением. Персонал был недоволен тем, что за май, когда они работали 12-ти часовой рабочий день, получили заработную плату в размере МРОТ. Такую же сумму получают и медики, находящиеся на самоизоляции.

Врачи планировали встретиться с журналистами в актовом зале центра, но охрана не пустила СМИ внутрь. Более того, вскоре вызвали полицию. Тогда медики сами вышли к журналистам на улицу. В Минздраве же на тот момент сообщили, что никаких нарушений по оплате сотрудникам Диагностического центра не выявлено. Позже правительство региона отчиталось, что сотрудникам медучреждения полностью выплатили зарплаты и премии. По распоряжению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина началась проверка информации о неполных выплатах врачам Диагностического центра.