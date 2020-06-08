В Алтайском крае частично возобновят плановый прием пациентов

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов анонсировал начало планового приема пациентов в регионе во время очередного онлайн-брифинга, который состоялся в понедельник, 8 июня.

По его словам, с нынешней недели педиатры начнут проводить профилактические осмотры детей.

"Детские поликлиники будут вести осмотр пациентов и выдачу справок, чтобы без ажиотажа зайти в летнюю оздоровительную кампанию", — уточнил Попов.

Глава Минздрава выразил уверенность, что поэтапно будет возобновляться и плановый прием взрослых. Одними из первых начнут работать стоматологи.

Как ранее сообщал amic.ru, 1 июня президент РФ Владимир Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи населению.

Речь шла как о первичных медицинских услугах, так и специализированной и высокотехнологичной помощи. Приказ был адресован российскому Минздраву, который должен отчитаться о выполнении до 20 июня.