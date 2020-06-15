Медики алтайского Диагностического центра получили ковидные выплаты

Сотрудникам Диагностического центра Алтайского края полностью выплатили зарплаты и премии, сообщает пресс-служба правительства региона. Речь идет в том числе и о выплатах за работу с людьми, больными коронавирусной инфекцией.

"Медицинские работники, ведущие ограниченный прием пациентов по экстренным показаниям строго по направлению из поликлиники по месту жительства, получили заработную плату в соответствии с условиями трудового договора, иными нормативными актами и с учетом фактически отработанного времени. Сотрудники, которые в силу сложной эпидемиологической ситуации не могут приступить к работе и находятся дома, получили заработную плату в размере МРОТ", – уточнили в медучреждении.

Напомним, сотрудники Диагностического центра Алтайского края 11 июня устроили импровизированную акцию протеста рядом с медицинским учреждением.

Они требуют пересчитать зарплату за май и выплатить справедливые суммы. Большинство врачей в прошлом месяце были "поощрены" МРОТ, хотя раньше за такую же нагрузку им платили почти в три раза больше.

Незадолго до этого Следственный комитет начал проверку по сообщению сотрудников КГБУЗ "Диагностического центра Алтайского края" о невыплате денежных компенсаций врачам, оказывающим медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией.

Ранее amic.ru писал, что Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающим с зараженными коронавирусом.

Глава государства обратил внимание, что он назвал конкретные цифры выплат для врачей, медперсонала и экипажей скорой помощи. И эти надбавки должны были начисляться за сам факт работы с пациентами, а не за отработанные часы и минуты.

О дополнительных выплатах медикам Путин объявил еще в начале апреля. Для врачей, которые напрямую взаимодействуют с зараженными пациентами, доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой помощи – 50 тысяч, а для младшего медперсонала и водителей – 25 тысяч.