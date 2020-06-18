В Барнауле поставят часовню в память о погибших в ДТП детях

Часовня памяти детей, погибших в ДТП, появится в Барнауле, сообщают "Вести Алтай". Ее установит фонд имени Наташи Едыкиной.

Девочку сбил автомобиль в 1997 году на барнаульской улице Кутузова. После двух месяцев борьбы за жизнь она скончалась.

В память о Наташе сестра организовала благотворительный фонд, который помогает детям, пострадавшим в ДТП.

Место для часовни уже выбрано. Это лесная поляна неподалеку от Булыгинского кладбища, где похоронена девочка.

"Мы предполагаем, что объект будет не более трех метров в диаметре и не более четырех метров в высоту за исключением креста, – рассказал представитель фонда Евгений Русин. – Проект должен быть сборно-разборной конструкцией, то есть отнесен к объектам малой архитектурной формы, чтобы можно было по требованию с места, на котором он будет размещен, в любой момент перенести".

Конкурс на лучший проект уже объявлен. Его участником может стать любой желающий.