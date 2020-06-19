Это искусство, а не услуга. Александр Лазарев о проблемах и успехах медицины на Алтае

21 июня вся страна отмечает День медицинского работника. Но в этом году лишние поводы вспомнить о заслугах врачей и медсестер не нужны. Во время пандемии медики оказались на переднем рубеже борьбы с вирусом, а важность их труда стала особенно очевидной. О том, как алтайская медицина справляется с ударом коронавируса, достаточную ли плату получают медики за свой героический труд и как будут возвращать плановую медпомощь, amic.ru рассказал депутат АКЗС и заслуженный врач-онколог более чем с 45-летним стажем Александр Лазарев.

Сработали на четверку

– Александр Федорович, пандемия стала суровым испытанием на прочность для всей системы здравоохранения в целом. Как, на ваш взгляд, Алтайский край здесь себя показал?

– Как бы у нас ни ругали отечественную медицину, все определяется конечным результатом. Последствия у нас значительно меньше, чем во всех странах, и летальность гораздо меньше, чем за рубежом. А в Алтайском крае этот показатель и того ниже. Да, есть мнение, что у нас скрывают настоящие цифры. Но поверьте, такое количество умерших никуда не спрятать, об этом сразу бы узнали. И тяжелых форм у нас гораздо меньше. Все это говорит о том, что наша система работает, и в целом оказалась готова.

Мы получили плато заболеваемости коронавирусом. Да, количество больных высокое. Но у соседей еще больше. Это говорит о том, что наша медицина стоит выше по рангу. Я бы сказал, что в Алтайском крае органы власти и медицина сработали на четверку.

– Но если все так хорошо, то почему не пятерка?

– Не все было идеально и нам есть куда стремиться. В этой ситуации три звена системы: власть, население и медики должны были сработать синхронно и быстро – здесь получилось не все. Мы столкнулись с таким фактором, о котором человечество пока не знало. Поэтому я бы сказал, что никто не был готов до конца. Все можно было делать и быстрее, и оперативнее. Иногда реакция на обстановку была несколько запоздалой. Но ситуация настолько уникальная, что все это можно понять и нельзя переваливать вину на кого-то конкретного.

Пандемия потребовала большого массива больниц противоинфекционного плана. А с эпидемиями мы не сталкивались уже несколько десятилетий. Поскольку спроса не было, все это потихонечку выхолаживалось. И медики постепенно отвыкали от таких опасностей. Поэтому приход коронавируса стал неожиданностью.

Нужно было сразу перестроиться. Мы сделали ковидные госпитали из обычных больниц. Это вынужденная мера. Конечно, на первых порах такой госпиталь не полностью адекватен: "начинка" в клинике должна быть другая, необходимы специалисты и средства защиты. Но сейчас ситуация иная: у нас есть необходимое оборудование, все тяжелые пациенты находятся на ИВЛ, а медики знают, как выстраивать работу с больными COVID-19.

Но в целом, повторюсь, наше здравоохранение оказалось более эффективным, чем в других странах.

Вакцинации – да, оптимизации – нет

– Что помогло добиться такого низкого уровня летальности, о котором вы говорите?

– Есть и объективный фактор – скученность населения. В тех же США и Италии она очень высокая, поэтому там так много тяжелобольных. У нас скученности практически нет, и вирус распространяется медленнее.

Но прежде всего это высокий общий уровень подготовки врачей. На Алтае медицина всегда была достаточно сильна. У нас было немало специалистов с мировым именем, которые много сделали для медицины. Все эти достижения и опыт передаются в крае из поколения в поколение. Вот и сейчас у нас много высококвалифицированных врачей, которые знают свое дело и по-настоящему любят свою работу и пациентов.

И повторюсь, хорошо себя показала сама система здравоохранения, во многом выстроенная еще в советские годы.

– Какие сильные стороны показала наша медицина?

– Та отечественная система вакцинации, которую сегодня критикуют, сыграла позитивную роль. У нас всегда были прививки. И они опосредованно сделали людей более защищенными, создали иммунологическую прослойку. Это наше достояние, которое защитило Россию и которое надо беречь.

Если в более продвинутых странах дискутируют, нужны или не нужны прививки, у нас директивная установка – обязательно нужны. Это говорит о том, что отбрасывать эту систему нельзя. Ее нужно наращивать и усиливать. Чем больше прививок, тем лучше вырабатывается защита.

Ну и, конечно, разветвленная сеть медучреждений дала свой результат. У нас получить медпомощь можно гораздо быстрее, даже если больной проживает в отдаленном районе.

– А сеть больниц тем временем сокращается. Может, пора задуматься, нужна ли нам оптимизация?

– Хороший вопрос, я тоже об этом задумался из-за пандемии. Наверное, лучше изменить подход: мы не должны закрывать больницы. В любом районе больница должна быть в обязательном порядке. За 50 км не наездишься. Да, она может быть в усеченном формате, но при необходимости ее можно будет быстро развернуть. Медучреждение – структурообразующая вещь, которая обязательно должна присутствовать.

– Но недовольные нашей системой есть. Сейчас собирают подписи с требованием отставки Попова. Как вы к этому относитесь?

– Тут я на стороне Дмитрия Владимировича. Да, он человек неординарный. И поначалу у меня к нему тоже было сложное отношение. Но нужно признать, что его отличает колоссальная работоспособность. Он пашет сутками и быстро реагирует на все ситуации. Попов способен принимать нестандартные решения, а это сейчас очень важно. Думаю, на своей должности он далеко себя не исчерпал. Нужно, наоборот, сейчас его поддержать, чтобы не боялся работать и активно действовать.

Герои, которые не прошли мимо

– Во время к пандемии к медикам, работающим в опасной зоне, повышенное внимание. Правда, одни считают их труд героизмом, а другие – обычной работой. Как считаете вы?

– Конечно, медики в красной зоне – герои. Да, это их работа: каждый человек должен делать то, что у него хорошо получается, для чего его создала природа. Но медицина – особая профессия. Вся жизнь врачей и медсестер связана с медициной. Настолько, что у многих кроме этого даже нет других интересов. Это я по своему опыту знаю. Я до сих пор не могу жить без того, чтобы помогать пациентам.

Но в экстренной ситуации далеко не все готовы жертвовать собой. Один на пожар пойдет и спасет ребенка, а второй пройдет мимо. Так и здесь: те медики, которые пошли работать в ковидные госпитали, решили не оставаться в стороне. Они осознают колоссальную опасность, но все равно спасают жизни. Насильно их туда никто не тянул. Тех медиков, которые отказались, никто не осуждает за это. Поэтому врачей и медсестер ковидных госпиталей нужно обязательно награждать.

– Положенные им ковидные выплаты – достойная награда?

– Я считаю, что для тех, кто на передовой, этого не совсем достаточно. Конечно, хорошо, что такой механизм вовремя включили. Я поражаюсь мудрости нашего президента, который быстро среагировал.

Но реализовали эту систему со множеством ошибок. В основном из-за того, что плохо подготовлены нормативные документы. По итогу заработная плата у медиков не больше обычной. Вот врачу заплатили 80 тысяч: но раньше он мог получить почти столько же, работая на две ставки. А сегодня базовая часть от него ушла: он получил те же деньги, но на работе с коронавирусом.

Вот эту ситуацию нужно срочно поправлять. Если стимулирующая надбавка будет идти сверх того, что врачи получают, это будет нормально. Сейчас это все правят. Практически нарушений как таковых уже нет. Но на то, чтобы полностью все отладить, нужно время.

За искусство нужно платить больше

– А как быть с зарплатами остальных медиков? Именно низкий уровень оплаты труда считают причиной дефицита специалистов.

– Конечно, проблема есть. Если у начинающего доктора зарплата 12-15 тысяч, он вынужден работать на полторы, а то и на две ставки. В таких условиях он не всегда может сохранить надлежащие объем и качество помощи. Тут уже начинается халтура.

Считаю, что такая ситуация – ошибка тех законодателей, которые превратили медицинскую помощь из искусства в услугу. Что такое услуга? Отрезал – заплати. Это претит. Мы ведь работаем с каждым индивидуально, чтобы помочь конкретному человеку вылечиться. А это уже искусство. Для того чтобы помощь от медиков была адекватной, требуется два условия. Первое – это признание, уважение и почет. А вторая составляющая – материальная. У медика не должно быть головной боли по поводу финансов.

Есть колоссальные недоплаты. Но работа по исправлению уже идет. Считаю, что в первую очередь нужно увеличивать базовую ставку. Причем она должна быть одинаковой по всей стране: тогда и медики наши не будут уезжать за большими деньгами в другие регионы, и в районах появятся хорошие специалисты. Над всем этим нужно работать.

– И как эту ситуацию исправить?

– Часть проблем должны решить грядущие поправки к Конституции. Хотя знаю, что многие против изменения. Как мне кажется, эти критики не читали ни нововведения, ни саму Конституцию. Там расписано очень много того, что двинет наше общество вперед.

В новом документе, если его примут, будет четко прописано, что работодатель должен обеспечивать заработную плату не меньше, чем необходимо для жизни. И ниже определенного уровня зарплата быть не может.

Еще очень важный пункт в поправках, что надлежащая медицинская помощь должна быть обеспечена. Тут уже хочешь не хочешь, а придется обеспечивать необходимую материальную базу.

Саму Конституцию принимали впопыхах, и с тех пор прошло уже 30 лет. Конечно, она требует изменений: надо вносить поправки.

"Тому, кто умер от инфаркта, COVID-19 до лампочки"

– Много говорят о том, что с коронавирусом мы стали забывать о других, не менее опасных болезнях. Тем временем плановая медпомощь все еще закрыта. Когда нам стоит ждать возобновления?

– Есть мероприятия, которые стоят на первом плане. Если все плохо, то сначала надо остановиться. Это мы сделали. Но и тут подошли с умом. Онкологическую, экстренную, кардиологическую помощь мы не прекратили. Хотя в других регионах ситуации иные.

Нужно помнить, что от других заболеваний умирает больше. Если от коронавируса за месяц умерло 10 человек, то от рака – 500. Поэтому плановая помощь должна быть восстановлена быстро. Человеку до лампочки, что там с коронавирусом, если он умрет от инфаркта или инсульта.

Если сейчас не оказать помощь онкобольным, то через 3-4 месяца лечить его уже будет бесполезно – он погибнет. Поэтому плановую медицину надо постепенно запускать.

Я думаю, что уже в течение месяца это будет сделано. Но нужно помнить, что работать следует при жесточайшем соблюдении санитарного режима. Наши медики – большие специалисты. Они уже адаптировались к новым условиям и понимают, как надо работать с больными.

В это непростое время хочу поздравить своих глубокоуважаемых коллег с профессиональным праздником и пожелать скорейшей победы над пандемией.