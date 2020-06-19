Виктор Томенко снял еще несколько ограничений, связанных с коронавирусом

Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Возобновляется проведение плановой госпитализации, диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации населения, посещение поликлиник. Отмечается, что при посещении медицинских организаций введен обязательный масочный режим.

Кроме этого, при посещении медицинских организаций введен обязательный масочный режим.

Запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах на основании нового указа продлен до 2 июля.

В список разрешенных добавлена деятельность библиотек, архивов, музеев, исключающая проведение массовых мероприятий.

Указ вступил в силу с момента публикования.